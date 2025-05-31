Hindistan Pakistan'ın Hint uçaklarını düşürdüğünü ilk kez doğruladı

Hindistan Genelkurmay Başkanı Anil Chauhan, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından Singapur'da düzenlenen "Shangri-La Diyaloğu" forumuna katıldı. Genelkurmay Başkanı Chauhan, oturum aralarında Bloomberg TV'ye verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Chauhan, Pakistan ordusunun geçtiğimiz ay yaşanan çatışmalarda Hindistan'a ait savaş uçaklarını düşürdüğünü ilk kez doğruladı. Chauhan, "Önemli olan uçağın düşmesi değil, neden düşürüldüğüdür. Hangi hatalar yapıldı, bunlar önemli. Sayılar önemli değil" dedi. Pakistan yönetiminin 6 Hint savaş uçağını düşürdüğü yönündeki açıklamasının "tamamen yanlış" olduğunu öne süren Chauhan, Hindistan'ın kaç savaş uçağı kaybettiğini açıklamaktan kaçındı. General Chauhan, "İyi olan tarafı, yaptığımız taktik hatayı anlayabilmemiz, düzeltebilmemiz ve 2 gün sonra tekrar uygulamaya koyup tüm uçaklarımızı tekrar uzun menzilli hedefleri vurmak için uçurabilmemizdir" ifadelerini kullandı.