Barış için İstanbul teklifi: Cephe ısınıyor masada umut var

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için çabalar devam ederken, cephe hattında da gerginlik hat safhaya ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi bölgesi yakınlarında 50 bin asker topladığını ileri sürdü. ABD merkezli Washington Post gazetesi, Rusya’nın geniş çaplı bir taarruz hazırlığında olduğunu iddia etti. Diğer yandan taraflar ateşkes görüşmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

SALDIRI HAZIRLIĞI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumı bölgesi yakınlarına, en iyi birliklerinin de dahil olduğu 50 binden fazla asker yığdığını söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenski, “Şu anda en büyük, en güçlü birlikleri Kursk cephesinde. Kursk bölgesinden birliklerimizi çıkarmak ve Sumı bölgesine yönelik saldırı hazırlıkları yapmak istiyorlar” dedi.

10 KM’LİK TAMPON BÖLGE İSTİYOR

Sumı, Rusya'nın Kursk bölgesi ile sınır komşusu. Ukrayna daha önce burada küçük bir toprak parçasını ele geçirip aylarca elinde tutmuştu ancak geçtiğimiz haftalarda neredeyse tamamen geri çekilmek zorunda kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında bir “tampon bölge” oluşturmak istediğini söylemişti. Askerlerin Putin’in açıklamaları doğrultusunda konuşlandığını ifade eden Ukrayna lideri, Rusya’nın Ukrayna topraklarından yaklaşık 10 km derinliğinde bir alanı ele geçirmek istediğini belirtti.

MÜZAKERELER İÇİN ADRES İSTANBUL, TARİH 2 HAZİRAN

Taraflar arasında barış için ise hala umut var. İstanbul’da yapılan müzakereler sonrası karşılıklı olarak 1000 esir asker ve sivil takas edilmişti. Rusya, ikinci tur barış görüşmeleri için de İstanbul’u adres gösterdi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna ile 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmeye hazırız” dedi. Teklif resmi kanaldan da Kiev’e iletildi.

Kiev'in tarafsız kalması taleplerinde ısrarcı olacaklarını belirten Lavrov, “Görüşmeler 16 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başladığında, Ruslara karşı ayrımcı yasaların kaldırılmasını talep ettik ve bu taleplerimizi bir sonraki turda da sürdüreceğiz” diye konuştu.

TRUMP TEMKİNLİ

Konu, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündemindeydi. Trump, Rusya lideri Putin’in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönündeki soruya "Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde çok yakında öğreneceğiz. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer öyleyse, biraz daha farklı tepki vereceğiz" cevabını verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri mevkidaşı Marco Rubio da telefonda Ukrayna krizini ele aldı.

ÜÇLÜ MEKANİZMA VURGUSU

Kiev’in barış görüşmelerine hazır olduğunu vurgulayan Ukrayna lideri, “Bir sonraki görüşme turunun teknik düzeyde olmasını bekliyoruz, ancak ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile üçlü bir görüşmeye de hazırız” dedi. Zelenski, ABD'nin, ilerleme sağlanmazsa Ukrayna barış sürecinden çekilebileceği yönündeki uyarısına atıfta bulunarak, Washington’un süreçten ayrılmasını istemediğini belirtti.

HAZİRANDA SALDIRACAK İDDİASI

ABD basını Rusya’nın haziran ayında taarruza hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre Rus ordusunun birincil hedefi Donetsk bölgesinin tamamen kontrol altına alınması olacak. Sumı ve Harkov bölgeleri sınırında tampon bölge oluşturmak amacıyla daha küçük çaplı saldırılar düzenlenecek. Gazete, Rusya’nın Sumı ve Harkov sınırlarına 125 bin asker yerleştirdiğini belirtti.

3. DÜNYA SAVAŞI TEHDİDİ

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise ABD Başkanı Trump'ı üçüncü dünya savaşı yaşanabileceği konusunda uyardı. Medvedev, "Gerçekten kötü bir şeyin olabileceğini biliyorum, bu da üçüncü dünya savaşı. Trump'ın bunu anladığını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni güvenlik mimarisi teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni küresel güvenlik mimarisinin eşit ve bölünmez olması gerektiğini belirterek, "Tüm devletler, güvenlikleriyle ilgili garantilere sahip olmalı" dedi. Putin, başkent Moskova’da başlayan 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu'na görüntülü mesaj gönderdi. Forumun önemine işaret eden Putin, forumun ana konusunun yeni küresel güvenlik mimarisinin inşası olduğuna dikkati çekti. “Verilen garantiler, diğer ülkelerin güvenlik ve çıkarları pahasına olmamalı” diyen Putin, “Rusya, bu konuda ilkeli yaklaşıma sahip ve bu yaklaşım değişmez" ifadelerini kullandı. Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği gibi platformların güvenlik sisteminin kurulması için temel olabileceğini söyleyen Putin, Avrasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasının önemini vurguladı.







