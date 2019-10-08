Barış Pınarı Harekatı öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: Tezkereye içimiz yana yana ‘evet’ diyeceğiz

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sıcak politik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA CHP lideri Kılıçdaroğlu: (Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılması tezkeresi) Tezkere bugün Meclis'te görüşülecek. Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz.

GÜNDEM CHP’nin Suriye konferansına terör örgütü PYD yandaşı katıldı

GÜNDEM Suriye konferansında terör örgütü PYD yandaşını konuşturan CHP’nin sonuç bildirgesinde, PYD ile mücadele yok

“Suriye’de ne işimiz var? Neden Ortadoğu bataklığına saplandık” sorunlarını yönelten CHP lideri, ÖSO’yu işaret ederek hükümeti ‘teröre destek vermekle’ suçladı.

Bir süredir HDP ile yakınlığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Genel Başkan, ‘Barış Pınarı Harekatı’ öncesi TBMM’ye sunulan ve Mehmetçik’e sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu: “Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Askeri müdahalenin sonuç vermeyeceğini savunan CHP lideri şu ifadeleri kullandı: 'Hiç kimsenin burnu kanamasın istiyoruz. Barış içinde yaşamak varken, neden elin oğlunun söylemleriyle oralara giriyoruz. Hangi gerekçeyle giriyoruz?'

GÜNDEM HDP’li Mızraklı terör örgütü PYD’yi övdü, CHP’li Kaftancıoğlu işbirliği mesajı verdi: Umudu diri tutalım

OYNAT 01:49 CHP'li Tanrıkulu: PYD bir terör örgütü değil! Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, İngiltere'de bir toplantıya katıldı. Toplantıya da Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD için söyledikleri damga vurdu. Tanrıkulu PYD'nin terör örgütü olmadığını savundu. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:36 CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​ CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyemedi.





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