Başladığımız işi bitireceğiz

İki günlük Azerbaycan temasları kapsamında Dünya Türk İş Konseyi (DEİK) toplantısında konuşan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. AB, NATO ve Arap Birliği’ni eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle soykırımcı bir terör örgütünün 30 bin TIR silah yardımıyla donatıldığını gördük. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde oldu. Terörle mücadele ediyoruz diye ambargodan ekonomik yaptırımlara kadar her türlü tehditle karşı karşıya kaldık. Şu attığımız son adımın tek bir sebebi var. Suriye’nin kuzeyini PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu El Bab’da yaptık 3 bin 500 terör örgütü üyesini etkisiz hale getirdik. Dünya bunu görmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ NATO’YA MI ALDINIZ

Ey Avrupa Birliği bunu görmüyor musun? Ay Arap Birliği sen bunu görmüyor musun? Ya bu Arap Ligi Suriye’yi Arap Ligi’nden çıkaranlar değil miydi? Şimdi bu operasyon nedeniyle Suriye’yi yeniden Arap Ligi’ne almayı planlıyor. Türkiye NATO’nun üyesi mi? Üyesi… Peki ya ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Yoksa bu terör örgütlerini NATO’ya üye yaptınız da benim mi haberim olmadı? Bu iki yüzlülük ne ile izah edilir.

YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA İNMEZ

Şu attığımız son adımın tek bir sebebi var. Suriye’nin kuzeyini PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmektir. Niye güçlenen bir Türkiye karşısında böyle bir adım atıyorsunuz? İşte onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz siz ne derseniz deyin. Barış Pınarı Harekatı ile Fırat’ın doğusunu terörden arındıracağız. Batıyı temizlediğimiz gibi.

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Suriye’nin kuzeyindeki terör bataklığı kurutulmadan ne Suriye ne de Türkiye huzura kavuşacaktır. Son dönemde şahit olduğumuz tepkiler kimlerin planını bozduğumuzu gösteriyor. Türkiye Barış Pınarı Harekatı’yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır. Harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Başladığımız işi bitireceğiz. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.

Soruyoruz cevabını veremiyorlar

Bir soru üzerine, dünya liderlerinin açıklamalarının değişmeye başladığını belirten Erdoğan, “Çünkü biliyorsunuz yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Gerçek bu. Şu anda da cereyan eden hadiseler karşısında bütün bunları görüyorlar. Ben dün (önceki gün) Şansöyle Merkel ile görüştüm. Bir önceki gün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüm. Görüşmelerimde de birçok gerçekleri maalesef bilmediklerini ve çok ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm. Tabii kendilerine bu gerçekleri de anlattım. Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız? Yoksa terörle mücadele görevi olan NATO’ya karşı kimin yanında yer alacaksınız? Bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız. Tabii cevap veremiyorlar. Belli konuşmaları yaptıktan sonra mesela Sayın Boris Johnson ‘Ben o zaman nasıl yardımcı olabilirim?’ noktasına geldi” dedi.

Liderlere harekatı anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de Türk Konseyi 7. Zirvesi’ne katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, Azerbaycan’daki temaslarına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmesiyle başladı. Zagulba Sarayı’nda 1 saat 10 dakika süren görüşmede Barış Pınarı Harekatı, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan daha sonra Macaristan Başbakanı Victor Orban ile görüştü. Erdoğan ikili görüşmeler sonrası eşi Emine Erdoğan ile zirveye katılan liderler için verilen akşam yemeğine katıldı. Yemekte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da yer aldı.

Karar verdik uyguluyoruz

Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan’a hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde basın toplantısı düzenledi. Suriye ordusunun Münbiç ile Ayn el-Arab’a döndüğü ve PYD’yle anlaştığı iddiaları hatırlatılarak, bu konuda Rusya ile herhangi bir iletişiminin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu anda birçok dedikodu olduğunu söyledi. Şu an itibarıyla Kobani’de (Ayn el-Arab) Rusya’nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benzediğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan’a hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde basın toplantısı düzenledi. Suriye ordusunun Münbiç ile Ayn el-Arab’a döndüğü ve PYD’yle anlaştığı iddiaları hatırlatılarak, bu konuda Rusya ile herhangi bir iletişiminin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu anda birçok dedikodu olduğunu söyledi. Şu an itibarıyla Kobani’de (Ayn el-Arab) Rusya’nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benzediğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: MÜNBİÇ’İ BOŞALTMADILAR

“Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Amerika ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız, 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç’i boşaltacaklardı. Fakat seneyi devirdik Münbiç boşaltılmadı. Yani Münbiç boşaltıldığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz. Oranın sahipleri, aşiretler ki onlarla görüşmelerimiz oldu. Onlar oraya girecek ve bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak” diye konuştu.

GERÇEĞİ KARARTAMAZSINIZ

Erdoğan, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in “Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekmeyi konuştukları”na ilişkin açıklamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, “Yaklaşım olumlu bir yaklaşım. Şu anda bu yaklaşım geçerliliğini koruyor. Aksi bir gelişme yok” yanıtını verdi. Bölgede yabancı basın mensuplarının manipülasyon yaptığını belirten Erdoğan, “Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Fakat tabii gerçekleri karartmak mümkün değil. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın” dedi.

Türkiye NATO için önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesi’nin (NATO PA) Londra’daki toplantısında konuştu. Türkiye ziyaretinde Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyleyen Stoltenberg, harekatın bölgede istikrarsızlığın, gerilimin ve insani sıkıntıların artması riski taşıdığını belirttiğini aktardı. Stoltenberg, “Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya uğramadı” diye konuştu.

Jens Stoltenberg, bir soru üzerine, “Orada yaşananları anlamanın tek yolu, Türkiye’nin oynadığı rolü de anlamaktan geçiyor. Türkiye NATO için önemli. Sadece DEAŞ’la mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi” diye konuştu.