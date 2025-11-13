Batı Şeria'da paralel istila ordusu

Yedioth Ahronoth gazetesinin yayınladığı habere göre, daha önce eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un emriyle Batı Şeria’daki Filistinlileri göçe zorlayacak saldırılar yapmak amacıyla kurulan ve kendilerine “Dağ Kardelenleri” diyen yerleşimci çetesi, kontrolden tamamen çıkmak üzere. Çetenin, “Artık Dağ Barbarları’na dönüştüğüne” dikkat çekilen haberde, çetenin özellikle İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından “İdari tutuklama tedbirinin” kaldırılmasından sonra sadece Filistinlilere değil yasa dışı yerleşimlerdeki Yahudi yerleşimcilere de saldırmaya başladığı bildirildi. Haberde ayrıca, söz konusu çetenin “İntikamcı eylemlere” de giriştiği ve İsrail tarafından Gazze ateşkesi kapsamındaki esir takasıyla serbest bırakılan 74 Filistinliyi takip ederek onlara suikast düzenlemeye çalıştığına vurgu yapıldı.

İstilacı Yahudi yerleşimci çeteler, Filistinlilere ait köy ve tarlalara sık sık baskınlar düzenleyip yağmalarken İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin koruması altında hareket ediyor. Bununla birlikte Yahudiler arasında saygı duyulan Hahamlar da bu çetelerin “Kutsal bir görev yaptığına” dair fetvalar vererek onları adeta dokunulmaz kılıyor. Yedioth Ahronoth’a konuşan Batı Şeria’da görevli ordu yetkilileri çetelerin sık sık İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerle de ters düşerek çatışmalara giriştiğini ifade etti. Ordu güçlerinin bu çetelere karşı artık sabrının kalmadığını belirten yetkililer, komutanların özel bir toplantıda Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e, Savunma Bakanı Yisrael Katz’a idari tutuklama tedbirinin geri gelmesi için talep iletmesi yönünde baskı kurduğunu aktardı. Yetkililer, tedbirin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in baskılarıyla kaldırıldığını hatırlatarak, geri gelmesi için Katz’ın da parlamentoya benzer bir baskı yapması gerektiğini ifade etti.