Gazze Şeridi'nde çöp sorunu devam ediyor: Filistinliler salgın hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya

11:2812/11/2025, Çarşamba
AA
Gazze kentinde, sağlanan ateşkese rağmen belediye araçlarının yetersizliği ve İsrail’in engellemeleri nedeniyle çöpler, sokaklarda ve yerleşim yerlerine yakın alanlarda birikmeye devam ediyor. Filistinli çocuklar, çöp yığınları arasında kullanılabilir durumdaki eşyaları arıyor. Ailelerinin ihtiyacını karşılayabilmek çöp yığınlarının arasında saatler geçiren çocuklar, çöplerin toplanmaması ve kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle salgın hastalıklara yakalanma riskiyle de karşı karşıya kalıyor.

