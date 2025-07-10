Bayırbucak’taki Türkmen köyleri alevlere teslim

Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Türkmen Dağı Bayır-Bucak mevkiinde 5 Temmuz’da başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alanı etkisi altına aldı. Yangını söndürmek için müdahaleler devam ediyor. İHH Afet Yönetimi’ne bağlı ekipler de yangın bölgesine intikal ederek söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangınlar, şiddetli sıcaklıklar, yüksek rüzgar, patlamamış mühimmatlar ve su kıtlığı sebebiyle hızla yayıldı. İlk etapta yangının yüzde 90’ı kontrol altına alınmış olsa da, yangın bazı bölgelerde yeniden alevlendi.
İHH ekiplerinden çalışmalara destek
İHH ekipleri de, yangınların başladığı 5 Temmuz’dan itibaren yangın bölgelerine intikal ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının üçüncü günü itibarıyla vardiye sistemine geçen ekipler, müdahale çalışmalarına devam etti. Türkmendağı Kastal ve El Bueke mevkiileri ile Kerenkük köyünde söndürme çalışmaları yapıldı.
Yangının kısmen kontrol altına alınması ve Türkiye'den desteğe giden hava araçlarının hummalı çalışmaları sebebiyle İHH ekipleri Suriye’den Türkiye’ye geçti. Olası bir destek talebine karşı 15 gönüllü göreve hazır bir şekilde bekliyor.