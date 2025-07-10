Bayırbucak’taki Türkmen köyleri alevlere teslim

Yangınlardan, Bayırbucak ve Qastal Ma‘af çevresindeki çok sayıda köy etkilendi. Zorlu arazi, mayınlı alanlar ve rüzgâr, yangının hızlı yayılmasına sebep oldu.

Suriye Afet ve Acil Durum Bakanlığı, 62’den fazla itfaiye ekibi ve 250’ye yakın personel sevk etti. Türkiye, Ürdün, Lübnan’dan gelen helikopterlerle havadan müdahale güçlendi. Türkiye, 2 uçak, 11 araç ve personel desteği verdi.









Yangınlar, şiddetli sıcaklıklar, yüksek rüzgar, patlamamış mühimmatlar ve su kıtlığı sebebiyle hızla yayıldı. İlk etapta yangının yüzde 90’ı kontrol altına alınmış olsa da, yangın bazı bölgelerde yeniden alevlendi.





İHH ekiplerinden çalışmalara destek





İHH ekipleri de, yangınların başladığı 5 Temmuz’dan itibaren yangın bölgelerine intikal ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının üçüncü günü itibarıyla vardiye sistemine geçen ekipler, müdahale çalışmalarına devam etti. Türkmendağı Kastal ve El Bueke mevkiileri ile Kerenkük köyünde söndürme çalışmaları yapıldı.

















Yangının kısmen kontrol altına alınması ve Türkiye'den desteğe giden hava araçlarının hummalı çalışmaları sebebiyle İHH ekipleri Suriye’den Türkiye’ye geçti. Olası bir destek talebine karşı 15 gönüllü göreve hazır bir şekilde bekliyor.



