Dünya Bedava aldığı koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı
AMERİKA

Bedava aldığı koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı

ABD'nin California eyaletinde bir kadın, internetten bulduğu ücretsiz kullanılmış koltuğun içinde gizlenmiş 36 bin dolar buldu.

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Haber Merkezi AA
Bedava aldığı koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı
ABD'de bedava verilen koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı

CNN'e konuşan, Vicky Umado, hayatını kaybeden birinin ailesi tarafından internet sitesinden bedava verilen koltuğu alarak evine getirdiğini söyledi.

Umado, "Koltuğu temizlerken yastığın içinde ısı pedlerine benzer katı şeyler hissettim. Çıkarıp baktığımda zarflara gizlenmiş 36 bin dolar tutarında para olduğunu gördüm." dedi.

Parayı iade etmek için koltuğu aldığı aile ile hemen temasa geçen Umado, bunun karşılığında da kendisine 2 bin 200 dolar ödül verildiğini kaydetti.

Umado, ödülle kendisine yeni bir buzdolabı aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ümraniye'de polisi alarma geçiren şüpheli çanta: İçinden 10 bin dolar çıktı
FOTOĞRAF 8
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Olay saat 21:50 sıralarında Ümraniye Belediyesi önünde bulunan parkta meydana geldi. Vatandaşlar tarafından parkta bulunan şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri çanta etrafında önlem alarak inceleme yaptı.
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İnceleme sonrası çanta içerisinde 100’lük banknotlar halinde 10 bin 200 Amerikan Doları, kişisel eşyalar ve pasaport çıktı.
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Paraların ve eşyaların sahibini bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri çanta içerisinden çıkan pasaporttan yola çıkarak çantanın sahibini buldu.
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Erkan Mehmet Sipahier’e ait olduğu anlaşılan çanta ve içerisinden çıkan 10 bin 200 Amerikan Doları, pasaport ve kişisel eşyalar polis merkezinde sahibine teslim edildi.
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Çantanın sahibi Erkan Mehmet Sipahier, “Afrika Gine’de yaşadığım zaman kazandığım parayı tabii ki dolayısıyla dolar yapıyorum. Bu akşam kolluk kuvvetlerinden Allah razı olsun çünkü bana yardımcı oldular. Bugün kimse yardımcı olmayabilirdi ama onlardan Allah razı olsun çantamı bulmuşlar almışlar, araştırmışlar ve telefon ettiler. Bugün ben sayısal loto tutturmuş gibi mutlu oldum. O kadar büyük bir rakam olmasada en azından alın terimin hakkımı kaybetmemiş oldum. Bu para çalışılarak kazanılmış bir para. Allah razı olsun devlet memurlarımızdan insanların kalbi temiz ve bu insanları anarken kalbim pırpır ediyor, onlar bizim devletimizin melekleri, onlar bizim vatan-ı mülkiyeti vakıfımız. Allah onları bizim başımızdan eksik etmesin.” dedi.
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Ümraniye'de şüpheli çantadan çıkan 10 bin dolar sahibine teslim edildi&nbsp;
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Ümraniye'de şüpheli çantadan çıkan 10 bin dolar sahibine teslim edildi&nbsp;
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Ümraniye'de polisi alarma geçiren şüpheli çanta: İçinden 10 bin dolar çıktı
Ümraniye Belediyesi'nin önündeki parkta bulunan ve şüpheli olduğu gerekçesi ile polise haber verilen çantadan 10 bin dolar çıktı. İçindeki paralarla ile birlikte çantası teslim edilen Erkan Mehmet Sipahier, karakoldaki işlemlerin bitmesinin ardından çantasını alarak ayrıldı.
Zor durumdayız

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