Belarus BRICS'e resmen 'ortak' oldu

Belarus Dışişleri Bakanlığı, BRICS'e resmen 'ortak' olduklarını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, adaylık için hazırlanan mektubun Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov'un Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov'u kabulü esnasında iletildiği belirtilerek, "O andan itibaren ülke resmi olarak BRICS ortağı olarak kabul edilir." ifadelerine yer verildi.
Belarus Dışişleri Bakanlığı, ülkenin resmi olarak “BRICS ortağı” olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Belarus'un BRICS'e “ortak” olarak katılmaya hazır olduğuna dair 5 Kasım'da mektup imzaladığı belirtildi.
"Ülke resmi olarak BRICS ortağı olarak kabul edilir"
"Bu birleşmeye adil bir dünya düzeni umudunu bağlamaktadır"
Lukaşenko, Belarus'un BRICS'e ortak olarak katılmasının Rusya'nın dönem başkanlığında resmileşmesinden memnuniyetini dile getirdi.
Bakanlık, bu suretle Belarus'un BRICS'in gerekli standartlarına ve kriterlerine uygunluğunu teyit ettiğini ve BRICS ortak ülkeleri modelinin yol gösterici ilkelerini takip etmeyi kabul ettiğini duyurdu.
Rusya'da BRICS liderleri toplanmıştı
Geçen ay Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da BRICS ülkeleri liderler zirvesi yapılmış, BRICS üyesi ülkeleri liderleri ile birlikte Türkiye dahil 32 ülkeden devlet başkanı, hükümet başkanı ve bakan düzeyinde katılım sağlanmıştı.
BRICS dünya ekonomisinde önemli yere sahip
Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.
Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik bugünkü BRICS adını aldı.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.
Bu yıl 4 yeni ülkenin katılmasıyla toplam üye sayısı 9'a yükselen BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip.