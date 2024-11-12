Belarus BRICS'e resmen 'ortak' oldu

Bugünkü ve dünkü etkinliklere katılan bazı ülkeler, BRICS'in çalışmalarına tam katılım yönünde öneri ve taleplerini bize ilettiler. Daha sonra biz, gelecekteki ortak ülkelere bu sıfatla davet ve önerimizi göndereceğiz. Çalışmalarımıza katılım konusunda olumlu yanıt aldığımızda kimin bu listede yer aldığını ilan edeceğiz. Tam cevap almadan şimdi açıklamak doğru olmaz.