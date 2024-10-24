Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldı. BRICS Zirvesi, Ukrayna ile savaşın başlangıcından beri düzenlenen en büyük uluslararası etkinlik. Üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra birliğe katılmayı düşünen ülkelerden temsilciler de zirveye katılıyor. Peki, BRICS açılımı nedir? BRICS'te hangi ülkeler var? Türkiye BRICS üye mi?

BRICS AÇILIMI NEDİR, HANGİ ÜLKELER ÜYE?

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılır. BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur (Brasil, Russia, India, China, South Africa). BRICS ülkeleri hızlı bir gelişim içerisindedirler ve 2050 dünyasında önemli konumları bulunacaktır.

2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin birliğe katılmasına kadar orijinal dört üye BRIC (ya da İngilizce “the BRICs”) olarak adlandırılmıştı. Aynı yıl Çin’in Sanya kentinde düzenlenen zirveye Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın da katılımı ile BRIC grubu adını BRICS olarak değiştirdi.

TÜRKİYE BRICS'E ÜYE Mİ?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS grubuna katılma konusundaki ilgisini memnuniyetle karşıladığını ve bu konunun birliğin zirvesinin gündemine taşınacağını duyurdu.

BRICS ZİRVESİ'NİN AMACI NEDİR?

Küresel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla BRICS Zirvesi 22-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenleniyor.

BRICS toplantısı BRICS üyesi ülkelerin liderlerinin bir araya gelerek uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları için düzenleniyor.

BRICS grubunun 16. Liderler Zirvesi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu önemli ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Zirve sırasında ise tüm katılımcı devletlerin ekonomik işbirlikleri ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi üzerine stratejik adımlar atılması bekleniyor.







