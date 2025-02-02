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Belçika’da aşırı sağ ilk kez iktidarda

Belçika’da aşırı sağ ilk kez iktidarda

04:002/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bart De Wever.
Bart De Wever.

Bart De Wever, Belçika'nın ilk aşırı sağcı başbakanı olmaya hazırlanıyor.

Beş Belçika partisi yedi aydan uzun süren zorlu müzakerelerin ardından cuma günü bir koalisyon anlaşmasına vardı ve Flaman bölgesinden aşırı sağcı De Wever liderliğinde yeni bir hükümet kurulmasının önünü açtı. Kraliyet Sarayı sağ eğilimli bir koalisyon için uzlaşmaya varıldığını doğruladı, ancak anlaşmanın katılımcı partiler tarafından resmen imzalanması gerekiyor. Haziran seçimlerinde sağ ve merkez sağ partilerin öne çıkması, koalisyon görüşmelerinin alışıldığından daha kısa süreceği tahminlerini beraberinde getirmişti. Ancak yaz aylarında bütçe açığını kapatma tartışmaları müzakereleri çıkmaza soktu. Yeni hükümette Flaman bölgesinden üç parti yer alıyor: De Wever’in muhafazakâr N-VA’sı, merkezci Hristiyan Demokratlar ve Vooruit Partisi.



#Belçika
#Bart De Wever
#politika

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