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Belçika'da boş duran eve el konuldu

Belçika'da boş duran eve el konuldu

04:0017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Daire, bakımları yapıldıktan sonra 9 yıllığına sosyal konut olarak tahsis edilecek.
Daire, bakımları yapıldıktan sonra 9 yıllığına sosyal konut olarak tahsis edilecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de uzun süredir boş tutulan bir eve sosyal konuta dönüştürülmek üzere el konuldu.

Ulusal basında yer alan habere göre, Brüksel-Başkent Bölgesi boş bir evi devraldı. Şehrin refah seviyesi yüksek Woluwe-Saint-Pierre Belediyesi'nde yer alan ve 2014'ten beri boş olan konut, Brüksel Bölgesel Konut Ajansı kontrolüne geçti. Ev bu aşamadan sonra gerekli tadilatların ardından sosyal konut olarak 9 yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulacak.
Böylece, Brüksel'de 12 ay boş bırakılan bir binanın, gerektiğinde mülk sahibinin izni olmaksızın Bölge tarafından devralınabileceği ve sosyal konut olarak kullanılabileceğini öngören yasa ilk defa kullanıldı.
Brüksel-Başkent Bölgesi, geçen yılın nisan ayında şehirdeki uygun fiyatlı konut sorununu çözmek için yasal değişikliğe gitmişti.

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#Belçika
#Ev
#Avrupa

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