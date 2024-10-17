İstanbul yatırımcının buluşma noktası

Kıtaları birbirine bağlayan önemli iş merkezlerinden İstanbul, bir haftada üç büyük organizasyonun ev sahipliğini üstlendi. Yeni ekonomi politikalarının çıktıları olumlu rüzgarlar estirirken, Türkiye; ABD’den Avrupa’ya, Asya’dan Afrika ve Körfez bölgesine kadar birçok yatırımcının odaklandığı ülke haline geldi. Geçtiğimiz salı günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla başlayan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi, 62 ülkeden 800’den fazla katılımcıyı İstanbul’da buluşturdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, yatırımcılar önemli iş bağlantıları kurarak, yeni anlaşmalara imza attı.





AFRİKA’DAN 1.500 ALICI GELDİ

Kapılarını dün açan 11. WCI Forumu’nda da Afrika pazarı ve Türkiye’nin yeni ticaret fırsatları detaylıca ele alındı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Mohamed Juldeh Jalloh ve Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Joseph Moum Majak gibi Afrika'nın önde gelen temsilcileri de yer aldı. 1.500 Afrikalı alıcı ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen 500 KOBİ temsilcisinin katıldığı forumda, Türkiye ile Sahra Altı Afrika ülkeleri arasında yeni ticaret köprülerinin kurulması hedefleniyor. Afrika kıtası ile 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2023’te 7 kat artarak 37 milyar dolara ulaştı.





TÜRK-ARAP FORUMU BUGÜN

Bugün başlayacak olan 15. Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda da Türkiye, Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ile Tunus'un hükümet ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan 500’ü aşkın katılımcı hazır bulunacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılacağı 15. Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda; İslami finans, sermaye piyasaları, enerji, sanayi, savunma, teknoloji, gıda ve inşaat sektörlerindeki fırsatlar değerlendirilecek. Türkiye, foruma katılacak Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ve Tunus ile 2023 yılı itibarıyla 22 milyar 928 milyon 505 bin 600 dolarlık dış ticaret gerçekleştirdi. Aynı dönemde Mısır dışında diğer ülkelere olan ticarette fazla verildi. Türkiye, Irak'la 11,7 milyar dolarlık ticaret yaptı. Irak’ı 6,1 milyar dolarla Mısır, 3 milyar dolarla Libya, 1,4 milyar dolarla Tunus ve 655 milyon dolarla Kuveyt izledi. Yılın 8 aylık verilerine bakıldığında da Türkiye'nin söz konusu ülkelere 15 milyar dolarlık dış ticaret hacmi oluşturduğu görüldü.











