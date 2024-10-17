Devlete 5 milyon TL'den fazla borçları bulunuyor: 'Vergi yüzsüzleri' listesi açıklandı

Devlete kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan, kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak adlandırılan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler açıklandı.

57 firma ve isim ilk kez açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi borcu bulunan 57 firma ve şahsın isimlerini ilk kez ilan etti.

Hazırlanan listelerde, geçen yıl sonu itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen tarhiyatlar dikkate alındı.

1 Kasım itibariyle internet sitesinde de paylaşılacak

Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı.

Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler ilk kez yayımlandı.

GİB de 1-15 Kasım'da söz konusu listeleri internet sitesinde paylaşacak.

5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firma ve isimden bazıları şöyle:

-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Adnan Saraç

Esas Faaliyet Konusu: Pazarlama, toptan ticaret

Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL





-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Hamit Aslan

Esas Faaliyet Konusu: Alım satım, emlak komisyonculuğu

Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL





-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Mustafa Aydoğan

Esas Faaliyet Konusu: Elektrik, su, doğal gaz dallarında toptan ticaret

Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL





-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Zekiye Baysal

Esas Faaliyet Konusu: Konfeksiyon ürünleri imalatı

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL





-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Mehmet Kazım

Esas Faaliyet Konusu: Mağazacılık

Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL





-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Mustafa Hüseyin Hocaoğlu

Esas Faaliyet Konusu: İnşaat mühendisliği

Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL





-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Süleyman Akın Yiğit

Esas Faaliyet Konusu: Toptan inşaat malzemeleri ticareti

Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL





-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Mehmet Hakan Oğuz

Esas Faaliyet Konusu: Gıda ve nakliyat

Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL





-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Ali Sönmez

Esas Faaliyet Konusu: Sanayi makineleri ticareti

Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL





-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Yusuf Cemali Kılancı

Esas Faaliyet Konusu: İnşaat ve gayrimenkul geliştirme

Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL





-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Emine Sultan Bozdemir

Esas Faaliyet Konusu: Toptan perakende ticaret

Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL





-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Mahmut Yılmaz

Esas Faaliyet Konusu: Gıda ve lojistik

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL





-Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İbrahim Şahin

Esas Faaliyet Konusu: Otel İşletmeciliği

Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL







