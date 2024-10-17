Devlete 5 milyon TL'den fazla borçları bulunuyor: 'Vergi yüzsüzleri' listesi açıklandı

Devlete 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin yer aldığı 'vergi yüzsüzleri' listesi açıklandı. 57 firma ve şahsın isimlerinin yer aldığı liste Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mükelleflerin yer aldığı liste illerin vergi dairelerinde ilan edildi.
Devlete kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan, kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak adlandırılan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler açıklandı.
57 firma ve isim ilk kez açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi borcu bulunan 57 firma ve şahsın isimlerini ilk kez ilan etti.
Hazırlanan listelerde, geçen yıl sonu itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen tarhiyatlar dikkate alındı.
1 Kasım itibariyle internet sitesinde de paylaşılacak
Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı.
Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler ilk kez yayımlandı.
GİB de 1-15 Kasım'da söz konusu listeleri internet sitesinde paylaşacak.
Esas Faaliyet Konusu: Pazarlama, toptan ticaret
Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL
Esas Faaliyet Konusu: Alım satım, emlak komisyonculuğu
Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL
Esas Faaliyet Konusu: Elektrik, su, doğal gaz dallarında toptan ticaret
Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL
Esas Faaliyet Konusu: Konfeksiyon ürünleri imalatı
Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL
Esas Faaliyet Konusu: Mağazacılık
Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL
Esas Faaliyet Konusu: İnşaat mühendisliği
Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL
Esas Faaliyet Konusu: Toptan inşaat malzemeleri ticareti
Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL
Esas Faaliyet Konusu: Gıda ve nakliyat
Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL
Esas Faaliyet Konusu: Sanayi makineleri ticareti
Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL
Esas Faaliyet Konusu: İnşaat ve gayrimenkul geliştirme
Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL
Esas Faaliyet Konusu: Toptan perakende ticaret
Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL
Esas Faaliyet Konusu: Gıda ve lojistik
Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL
Esas Faaliyet Konusu: Otel İşletmeciliği
Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL