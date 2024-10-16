Türkiye Varlık Fonu’ndan rekor: Dolar bazlı sukuk ihracına talep 5 milyar doları geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yükselişle tamamladı. Günü yüzde 1,08 değer kazanarak kapatan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,73 puan arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,22 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.