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Türkiye Varlık Fonu’ndan rekor: Dolar bazlı sukuk ihracına talep 5 milyar doları geçti

Türkiye Varlık Fonu’ndan rekor: Dolar bazlı sukuk ihracına talep 5 milyar doları geçti

22:5116/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
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Varlık Fonu'nun dolar cinsi sukuk ihracına talep 5 milyar doları aştı.
Varlık Fonu'nun dolar cinsi sukuk ihracına talep 5 milyar doları aştı.

Türkiye Varlık Fonu'nun dolar cinsi sukuk ihracına gelen talep 5,4 milyar dolar seviyesine ulaşırken getiri beklentisi de aşağı yönlü olarak güncellendi.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) 5 yıl 3 ay vadeli dolar cinsi sukuk ihracına gelen talep 5,4 milyar doları aşarken, getiri beklentisi aşağı revize edildi.
Bloomberg'in haberine göre ilk getiri beklentisi yüzde 7,5 ile yüzde 7,625 aralığında açıklandıktan sonra yüzde 6,95'e revize edildi.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), uluslararası piyasalarda 5 yıl 3 ay vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için Emirates NBD Capital, JPMorgan ve Standard Chartered Bank'a yetki verdiği belirtilmişti.



#Türkiye Varlık Fonu
#Dolar
#Ekonomi

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