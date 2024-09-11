Yatırım fonu büyüklüğü 460 milyarı aştı

Ak Portföy, İstanbul’da yapılan basın toplantısında yatırım fonları sektöründeki büyüme rakamlarını paylaştı. Düzenlenen toplantıda konuşan Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Türkiye’de portföy yönetimi sektörü büyüklüğü 5 trilyon TL’yi aşarken, bu büyümenin lokomotifi olan yatırım fonları da 1 yılda yüzde 150 büyüyerek 3,6 trilyon TL’ye ulaştı. Ak Portföy olarak son bir yılda, sektörün üzerinde bir ivmeyle yatırım fonlarında 460 milyar TL’ye ve böylece toplamda da 700 milyar TL’nin üzerinde büyüklüğe ulaştık” dedi. Mehmet Ali Ersarı, sektörün büyüme rakamlarını paylaştı.