Dünya Beş ülkeden protesto Rusya söz alınca toplantıyı terk ettiler
AVRUPA

Beş ülkeden protesto: Rusya söz alınca toplantıyı terk ettiler

ABD ve Japonya'nın da aralarında olduğu 5 ülkenin temsilcisi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşı protesto etmek için Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) toplantısını terk etti.

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Haber Merkezi AA
Beş ülkeden protesto: Rusya söz alınca toplantıyı terk ettiler
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Kyodo'nun haberine göre, Asya-Pasifik bölgesi ticaret bakanları ve diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri, iki günlük APEC konferansının açılış etkinliği amacıyla Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya geldi.

Toplantıda ABD, Japonya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan bakanlar, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov'un sabah oturumunda söz almasının ardından toplantıyı terk etti.

Böylece temsilciler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşı protesto etti.

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Tamamen ele geçirildi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Putin'e, Ukrayna direnişinin son kalesi Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikalarının ve bir bütün olarak şehrin \"tamamen özgürleştirildiğini\" bildirdiğini açıkladı.<br>
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Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre, çelik fabrikalarında mahsur kalan toplam 2.439 Ukraynalı savaşçı, 500'ü Cuma günü olmak üzere Pazartesi gününden bu yana teslim oldu.<br>
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İddialar doğruysa Mariupol'un tamamen ele geçirilmesi, Putin'e 24 Şubat'ta başlattığı savaşta çok ihtiyaç duyulan bir askeri zafer kazandırdı.<br>
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Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Tamamen ele geçirildi
Rusya Mariupol'ü Ukrayna ile savaşında şimdiye kadarki en büyük zaferi olacak şekilde ele geçirdiğini iddia etti. Ukrayna tarafı söz konusu durumu henüz onaylamadı.

APEC ticaret bakanları, söz konusu toplantıda salgın kısıtlamalarının hafiflemesiyle üç yıl aradan sonra yapılan ilk kez yüz yüze görüşme fırsatı buldu.

APEC forumunu oluşturan 21 ekonominin bir araya geldiği toplantıda, salgın sonrası dönemde ticaret ve yatırımın teşviki, özellikle bölgede serbest ticaret yolları gündeme geldi.

  • Tayland Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit, açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, "Bu yılki APEC ticaret bakanları toplantısının sonucunun, Kovid-19 sonrası dönemde çeşitli alanlarda bölgesel ekonomik büyümenin toparlanması ve canlandırılması için politika yönünü belirlemeye yardımcı olmada önemli bir rol oynayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Tayland hükümeti, bu yıl APEC başkanı olarak söz konusu toplantılara ev sahipliği yapıyor.

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