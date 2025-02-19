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Beşiktaş-M Truman’ı fena dağıtmış

Beşiktaş-M Truman’ı fena dağıtmış

04:0019/02/2025, Wednesday
G: 19/02/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Mısır açıklarında Beşiktaş-M isimli ticari geminin çarptığı ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Harry S. Truman’daki hasarın büyük olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan fotoğraflar, bin 100 metrelik nükleer enerjili uçak gemisinin sancak tarafında meydana gelen hasarı gözler önüne serdi. Gemi onarıma alındı.

ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, geçtiğimiz günlerde Akdeniz’de Beşiktaş-M isimli ticaret gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın iki gemi için de tehlike oluşturmadığı açıklanırken, uçak gemisinde hasarın boyutunun büyük olduğu ortaya çıktı. Geminin onarım için Yunanistan'ın Suda Körfezi'ndeki bir ABD deniz tesisine demirleyeceği ifade edildi. Donanma'nın cumartesi günü yayınladığı fotoğraflar, bin 100 metre uzunluğundaki nükleer enerjili uçak gemisinin sancak tarafındaki dış kısmında meydana gelen hasarı gözler önüne serdi. Donanma yaptığı açıklamada, hasar gören alanlar arasında "iki depolama odasının dış duvarı ve bir bakım alanı, bir hat elleçleme alanı, kıç güverte ve depolama alanlarından birinin üzerindeki platformun" yer

aldığını belirtti.



#Mısır
#Beşiktaş-M
#Truman
#Akdeniz

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