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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistinliler yerlerinden edilmemeli

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistinliler yerlerinden edilmemeli

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:3212/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Abdulfettah Es-Sisi, Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamalarda bulundu. (Foto: Arşiv)
Abdulfettah Es-Sisi, Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamalarda bulundu. (Foto: Arşiv)

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazzelileri sürgün' planına ilişkin, "Barış için ABD ile çalışmaya hazırız ancak Filistinliler yerlerinden edilmemeli" açıklamasında bulundu. Ürdün Kralı Abdullah, dün Trump ile yaptığı görüşme sonrasında, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da olduğu Arap ülkelerinin kararına göre değerlendirme yapacaklarını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, önce Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmayabileceğini söylemiş, sonrasında da Filistinlilerin Ürdün ve Mısır'a yerleştirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Hemen her fırsatta 'sürgün planı' hakkında yeni bir açıklama yapan Trump, "Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka alternatifi yok. Ürdün ve Mısır Filistinlileri Gazze'den almalı." demişti.

Ürdün Kralı Abdullah, dün Trump ile yaptığı görüşme sonrasında, aralarında Suudi Arabistan ve Mısır'ın da olduğu Arap ülkelerinin Filistinliler konusunda herkesin yararına olan bir planın nasıl hayata geçirilebileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeleri beklemeleri gerektiğini belirtmişti.

Kral Abdullah, "Mısırlıların görüşlerini ortaya koymalarını bekleyelim." değerlendirmesini yapmıştı.

Mısır'dan açıklama geldi: Filistinliler yerlerinden edilmemeli

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazzelileri sürgün' planına ilişkin, "Barış için ABD ile çalışmaya hazırız ancak Filistinliler yerlerinden edilmemeli" dedi.



#Mısır
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