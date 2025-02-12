Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistinliler yerlerinden edilmemeli

Ürdün Kralı Abdullah, dün Trump ile yaptığı görüşme sonrasında, aralarında Suudi Arabistan ve Mısır'ın da olduğu Arap ülkelerinin Filistinliler konusunda herkesin yararına olan bir planın nasıl hayata geçirilebileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeleri beklemeleri gerektiğini belirtmişti.