|
Dünya

Biden 25 Temmuz'da Gazze kasabı Netanyahu ile görüşecek

Kovid-19'a yakalandığı günden bu yana Delaware eyaletinde dinlenen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kongre'de konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 25 Temmuz Perşembe günü görüşmesi bekleniyor. Beyaz Saray, görüşmeye dair Gazze'de ateşkes konusunun ele alınacağını açıkladı.

07:25 - 23/07/2024 Salı
AA
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Kovid-19'a yakalandığı günden bu yana Delaware'deki evinde dinlenen Joe Biden, bugün Beyaz Saray'a dönecek


Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, kamuoyunda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilen Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.


ABD'li yetkili, Biden'ın 25 Temmuz Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.


Gazze'de ateşkes konusunu görüşecekler

İkili arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durumun kapsamlı şekilde ele alınması ve ateşkes görüşmelerine ilişkin senaryoların değerlendirilmesi bekleniyor.


Biden Beyaz Saray'a dönecek

Öte yandan Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalandığı 17 Temmuz'dan bu yana Delaware'deki evinde izole şekilde dinlenen Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.


İsrail ve ABD medyasına yansıyan haberlerde, 17 Temmuz'dan bu yana Delaware'de bulunan Biden'ın, hastalığı nedeniyle Netanyahu ile görüşmeyebileceği iddiaları yer almıştı.



#ABD
#Binyamin Netanyahu
#israil
#Joe Biden
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul dahil 36 il için serinleten haber! Meteoroloji tarih verdi: Şemsiyelerinizi hazırlayın gök gürültülü sağanak geliyor