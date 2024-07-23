Biden 25 Temmuz'da Gazze kasabı Netanyahu ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını söyledi. Söz konusu ülkelere daha fazla destek sağlanması için güçlü çağrıda bulunan Pedersen, bölgesel krizlerin Suriye'ye sıçrama riskinin bu ay da sürdüğünü, özellikle İsrail'in Suriye saldırılarının riski artırdığını ifade etti. Temsilci, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik bağlantıların yeniden tesisinin önemine de vurgu yaptı.