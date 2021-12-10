Biden’dan Putin’e büyük taviz: Ukrayna’yı pazarlık masasına koydu

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile salı günü video konferans yoluyla gerçekleştirdiği zirvenin perde arkasına ilişkin gelen haberler doğrultusunda, Batılı ülkeler ile Rusya arasında Ukrayna ve Doğu Avrupa’ya ilişkin yeni bir pazarlık masasının kurulacağı ortaya çıktı.

Biden’ın, önemli bir diplomatik tavizde bulunarak Putin’in zirve öncesi, NATO’nun genişleme planlarına dair “kırmızı çizgi” çıkışını ve “garanti” talebini kabul ettiği görüldü. İngiliz Financial Times’ın haberine göre, ABD Başkanı’nın 4 NATO üyesi ülkeyle birlikte Rusya ile yeniden masaya oturmayı planladığı belirtildi. Haberin Rusya’yı tehdit gören orta ve doğu Avrupa ülkelerini alarma geçireceği kaydedildi.

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DÖRT NATO ÜLKESİ DE LİSTEDE

Habere göre Biden, “Rusya’nın NATO’ya ilişkin endişelerinin geleceğini tartışmak için” en az dört büyük NATO müttefiki ve Moskova ile üst düzey görüşmeler yapılacağını söyledi. Biden, görüşmelerde doğu cephesinde sürekli olarak tırmanan gerilimle ilgili herhangi bir uzlaşma sağlayıp sağlayamayacaklarını tartışmayı hedeflediklerini belirtti. ABD ile birlikte masaya oturacak dört NATO ülkesinin İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya olduğu iddia edildi.

TASLAK ANLAŞMA METNİNİ GÖNDERECEK

Putin’in, çarşamba günü, ABD ile gerçekleşen kapsamlı görüşmenin ardından birkaç gün içinde, ABD’ye bir güvenlik anlaşması taslağı gönderileceğini ve iki liderin “konuya ilişkin kapsamlı ve doğrudan çözüm yolu arayacak bir yapıyı oluşturma konusunda” anlaştığına yönelik açıklaması da, ABD’nin verdiği tavize dolaylı yoldan işaret diye yorumlandı.

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DOĞULU ÜYELER ALARMA GEÇER

ABD yönetiminin Ukrayna konusunda Putin’in kırmızı çizgilerini dikkate alacağına yönelik verdiği işaret, NATO içinde tepkiye sebep oldu. NATO’dan üst düzey bir yetkili “Avrupa’nın güvenliği ile ilgili garantiler hiçbir koşulda tartışmaya açık değildir” tepkisini gösterdi. The Telegraph Gazetesi’nde yer alan haberde ise “Böyle bir taviz gerçekleşirse sadece Ukrayna değil, uzun süredir ABD taahhüdünü güvenliklerinin kilit noktası olarak gören doğu NATO üyeleri de alarma geçirecektir” ifadeleri yer aldı.

DÜNYA Putin Biden’dan NATO'nun doğuya genişlememesi için garanti istedi