Bir yıl sonra Rim’ine kavuştu

2023’ün Aralık ayında İsrail saldırısında kaybettiği 3 yaşındaki torunu Rim’e vedasıyla hafızalara kazınan Halid Nebhan Ebu Diya da İsrail bombardımanında şehit oldu. Nebhan, “Ruhumun ruhu, canımın canı” diye hitap ettiği torununun cansız bedenini sevdiği, gözlerinin içini öptüğü, saçlarını taradığı görüntüsüyle Filistin’in acısının sembollerinden biri olmuştu.
İsrail’in alçak saldırılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki torunu Rim’in gözlerini öperek "Ruhumun ruhu" sözleriyle vedasıyla hafızalara kazınan Halid Nebhan Ebu Diya, yine İsrail saldırılarında şehit oldu. Ruhunun ruhu torununa kavuşan Halid Dede, geride birçok güzellik bıraktı.
‘ONU ÇOK ÖZLÜYORUM’ DEMİŞTİ
Nebhan torunu Rim’i kaybettiği günü şöyle anlatmıştı: "İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evimizi bombalaması sonucu üzerimize düşen molozlarla uyandık. Yüreğim parçalandı. Uyuyorum uyanıyorum gözlerim yaş dolu. Rim'le aynı evde yaşıyorduk. Her gün onunla oyunlar oynardım. Sadece ona canımın canı demezdim. Kalbim, iki gözüm diye hitap ederdim. Onu çok özlüyorum."
HALKINI HEP TESELLİ ETTİ
Gazze'deki İsrail saldırılarında bacağından yaralanarak ampute edilen bir Filistinli kızı teselli eden Halid Nebhan "Olsun. Bacağın senden önce cennete gitti. Ahirette bir nur olarak sana gelecek. Allah'ın izniyle iyileşeceksin, iyi olacaksın, yapay bacak takacaklar, tekrar yürüyebilecek, eskisi gibi hayatını yaşayabileceksin. Asla şunu unutma; veren de alan da Allah'tır, bize ayağı Allah verdi, o da dilediği gibi alır. Eğer emanetini almak istiyorsa alır, bu can onundur, biz de ona aitiz. Bu nedenle diyoruz ki; Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz. Her şey Allah'ındır, bizi alırsa razı oluruz ve 'Elhamdülillah' deriz." ifadelerini kullanmıştı.
Yardım için seferber oldu
Kendisine Gazze’den çıkarılması teklif edilmesine rağmen halkını yalnız bırakmayı reddetmiş, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ile yardım çalışmalarına devam etme kararı almıştı. Savaşın başından bu yana binlerce insanın hayatına dokunmuştu. Şehadetinden önce çadır kampanyası üzerinde çalışan Şeyh Khaled Nabhan, yardımcısı Dr. Mahmoud’un 13 Aralık 2024 tarihinde şehadet haberiyle sarsılmıştı. Nabhan bu acı kaybın üzerinden sadece üç gün geçmişken, aynı bölgede düzenlenen bir saldırıda kendisi de şehit oldu.