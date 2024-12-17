Bir yıl sonra Rim’ine kavuştu

Gazze'deki İsrail saldırılarında bacağından yaralanarak ampute edilen bir Filistinli kızı teselli eden Halid Nebhan "Olsun. Bacağın senden önce cennete gitti. Ahirette bir nur olarak sana gelecek. Allah'ın izniyle iyileşeceksin, iyi olacaksın, yapay bacak takacaklar, tekrar yürüyebilecek, eskisi gibi hayatını yaşayabileceksin. Asla şunu unutma; veren de alan da Allah'tır, bize ayağı Allah verdi, o da dilediği gibi alır. Eğer emanetini almak istiyorsa alır, bu can onundur, biz de ona aitiz. Bu nedenle diyoruz ki; Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz. Her şey Allah'ındır, bizi alırsa razı oluruz ve 'Elhamdülillah' deriz." ifadelerini kullanmıştı.