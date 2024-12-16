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Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi önündeki ölü ve yaralılar tahliye edilemiyor

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi önündeki ölü ve yaralılar tahliye edilemiyor

14:2216/12/2024, Pazartesi
AA
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İsrail'in 437 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 28'e yükseldi.
İsrail'in 437 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 28'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yoğun saldırıları devam ederken, Kemal Advan Hastanesi'nin kapısının önünde ölü ve yaralılar bulunduğu, tahliye edilemedikleri bildirildi.

İsrail'in yoğun saldırılarılar düzenlediği, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi kapısının önündeki ölü ve yaralıların tahliye edilemediği bildirildi.


Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail saldırıları altındaki Beyt Lahiya'da yer alan hastanedeki durum, "felaket" seviyeye ulaştı.


Kaynaklar, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü hastanenin önünde hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşlarının ve yaralıların tahliye edilemediğini belirtti.


İsrail'in bomba yüklü robotlar kullandığını ve hastane binasında ağır çapta hasar oluştuğunu belirten kaynaklar, "Quadcopter" tipi dronların ise devamlı bölgede hareket ettiğini kaydetti.


Kaynaklar ayrıca İsrail askeri araçlarının, hastaneye çok yaklaştığını, top mermisiyle saldırı düzenlediğini, yoğun ateş açtığını ve kimsenin bölgede hareket etmesine izin vermediğini aktardı.


Hastanenin müdürü Husam Ebu Safiyye, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine büyük bir abluka uyguladığını, yakıt, sağlık ve gıda malzemelerinin girişini engellediğini, bu nedenle bölgede sağlık hizmetlerinin en düşük düzeyde verildiğini söylemişti.



#Kemal Advan
#soykırım
#Gazze

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