Birleşik Krallık'ta konut fiyatlarında artış

Birleşik Krallık'ta 2024 yılında ortalama konut fiyatları, bir önceki yıla göre yüzde 3,3 oranında artış kaydetti.
Buna göre, ülkede ortalama konut fiyatı 2024'te yıllık bazda yüzde 3,3 artışla 297 bin 166 sterlin olarak kayıtlara geçti.
Fiyatlar geçen yıl aralıkta ise yıllık bazda yüzde 0,2 düştü. Böylece, fiyatlar üst üste 5 aylık yükselişin ardından aralıkta hafif de olsa ilk kez gerileme gösterdi.
Kuzey İrlanda konut fiyatlarında yüzde 7,4 ile aralıkta yıllık bazda en sert artışın görüldüğü bölge oldu. Kuzey İrlanda'da ortalama konut fiyatı 205 bin 895 sterline yükseldi.
Halifax Mortgage Başkanı Amanda Bryden, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de konut piyasasının 2024'e oldukça yatay bir seyirle başladığını belirterek, "Konut fiyatları yaz dönemi itibarıyla artışa geçti ve yılın ikinci yarısında faizdeki düşüşe tepki vererek artışı sürdürdü. Bazı bölgelerde talebin arzı aşması nedeniyle fiyatlar yükseldi. Son dönemdeki gelişmeler konut piyasasını desteklese de mortgage erişimindeki kısıtlar piyasa için 2025'te zorluk oluşturmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.