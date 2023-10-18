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Birleşik Krallık'ta konut kiraları cep yakıyor: En büyük artış kaydedildi

Birleşik Krallık'ta konut kirasında eylülde yüzde 5,7 ile yıllık bazda en büyük artış kaydedildi. Kiralar eylül ayında İngiltere'de yüzde 5,6 yükselirken bu oran Galler'de 6,9, İskoçya'da ise 6 olarak gerçekleşti

13:04 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
İngiltere

İngiltere

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı öncü verilere göre, Birleşik Krallık'ta ağustos ayında yüzde 5,6 artan konut kiralarındaki yükseliş, eylülde de devam etti. Eylülde yüzde 5,7'lik artış ile yıllık bazda en büyük artışa imza atılmış oldu.

Kiralar İngiltere'de yüzde 5,6 yükselirken, bu oran Galler'de yüzde 6,9 ve İskoçya'da yüzde 6 oldu. Kuzey İrlanda'daki kiralara ilişkin güncel veriler ise henüz açıklanmadı.

Londra ilk sırada

Başkent Londra, yüzde 6,2'lik artış yaşanan Ocak 2006'dan bu yana kiraların yıllık bazda en hızlı arttığı şehir olarak kayıtlara geçti.

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları ise ağustosta yıllık yüzde 0,2 artış gösterdi. Fiyat artışı temmuzda yüzde 0,7 olmuştu.

Ortalama konut fiyatı ağustosta 291 bin sterlin olarak hesaplandı.

Konut fiyatı İngiltere'de değişiklik göstermezken İskoçya'da yüzde 1,1 arttı, Galler'de yüzde 0,1 düşüş kaydetti.



#İngiltere
#konut fiyatları
#konut kiralarında artış
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