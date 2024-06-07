Biz de Batı'yı hedef alanlara silah veririz

İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarına karşı uluslararası arenada sesler yükselmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in eylemlerini soykırım olarak nitelendirdi. Putin, St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) basın toplantısı düzenledi. Rus lider, yabancı gazetecilerin katıldığı toplantıda uluslararası gelişmeler, Ukrayna’daki savaş ve Türkiye ile ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÇATIŞMANIN KAYNAĞI ABD

İsrail’in Filistin’e sürdürdüğü saldırılarla ilgili de konuşan Putin, “Şu anda Gazze’de, Refah’ta olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor” şeklinde konuştu. Rus lider, “Rusya’nın tutumu aynıdır ve konjonktüre bağlı değildir. Biz Filistin devletini Sovyet döneminden bu yana uzun süredir bu şekilde tanıyoruz, bu anlamda tutumumuz değişmedi” dedi. Bölgedeki çatışmanın ABD kaynaklı olduğunu tekrarlayan Putin, “İsrail ve Filistin’deki durum, bu bölgede siyaseti tekeline alan ABD’nin eylemlerinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN DEVLETİ TEK ÇÖZÜM

Barışın sağlanması için tek yolun Filistin devletinin kurulması olduğunu da yineleyen Putin, “Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacak” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede barış için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Putin, “Başkan Erdoğan devam eden sorunları çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Erdoğan’ın hem bölgede hem dünya da hem de İslam dünyasında sahip olduğu otoriteyi göz önünde bulundurarak, onun katkısının belirgin olacağını umuyoruz. Gerekirse biz de üstümüze düşeni yapacağız” dedi.

ABD’Yİ VURACAK UZUN MENZİLLİ FÜZE

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya sağladığı uzun menzilli silah desteğini de eleştiren Rusya lideri, “Bu gibi eylemler nihai olacaktır ve en yüksek çatışma seviyesine ulaşmıştır. Eğer birileri bizim topraklarımızı vurmak ve bize sorun yaşatmak için bu tür silahları çatışma bölgesine göndermenin mümkün olduğunu düşünüyorsa, bizim neden aynı sınıftaki silahlarımızı Rusya’ya yönelik bunu yapan ülkelerin hassas tesislerine saldırı yapılabileceği bölgelere tedarik etme hakkımız olmasın? Yani karşılık daha güçlü olabilir” ifadelerini kullandı. Rusya topraklarına saldırı düzenlenmesine neden olan ülkelerle savaşan gruplara, silah tedarik etmeyi düşündüklerini kaydeden Putin, “Aynı türden silahlar, hassas hedefleri vuracak silahlar” dedi. Rus liderin açıklamaları, “Rusya Yemen’e uzun menzilli füze vermeyi düşünüyor” yorumuna neden oldu.

ZELENSKI’DEN KURTULMAK İSTEYECEKLER

Ukrayna savaşına ilişkin bilgi veren Putin, “Ukrayna’da bin 348 Rus asker ve subay, Rusya’da ise 6 bin 465 Ukraynalı asker ve subay esir bulunuyor” dedi. Ukrayna’nın çatışmalar sırasında büyük kayıplar vermeye devam ettiğini öne süren Putin, “Hesaplarımıza göre çatışmalara geri dönemeyecek olanlar da dahil Ukrayna her ay 50 bine yakın asker kaybediyor. Rusya’nın telafisi olmayan kayıplarının oranı ise Ukrayna’nın 5’te biri” ifadelerini kullandı. Askeri kayıplara karşı ABD’nin Ukrayna’da yeni kararlar almasına yönelik baskılarda bulunduğunu savunan Putin, “ABD yönetimi Ukrayna’da askerlik yaşını kademeli olarak önce 25’ten 23’e ardından da 20 ve 18’e düşürülmesi konusunda ısrar ediyor. ABD yönetimi, Ukrayna’daki seferberlik yaşının 18’e düşürülmesi kararını aldıktan sonra Zelenski’den kurtulmak isteyecek” sözlerini sarf etti.

TÜRK ENERJİ HATLARINI KORUYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım boru hatlarına yapılan saldırıları hatırlatırken, “Batı’nın Kiev’e sağladığı insansız botlar, Rusya’dan Türkiye’ye uzanan gaz boru hatlarına tehdit oluşturuyor” dedi. Buna karşı boru hatlarını korumaya çalıştıklarını da belirten Putin, “Birkaç kez girişimde bulunduk. Hem Mavi Akım hem de Türk Akım’ı koruyoruz” sözlerini kullandı.











