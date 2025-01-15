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Blinken'ı böyle uğurladılar: Canavar soykırım bakanı!

Blinken'ı böyle uğurladılar: Canavar soykırım bakanı!

04:0015/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevinin son dış politika konuşmasını yaparken "soykırım bakanı" ve "sizi affetmeyeceğiz" sloganlarıyla protesto edildi.

Blinken, Washington'da Atlantic Council'da Biden yönetiminin 4 yıllık dış politikasını değerlendirdi. Konuşma sırasında ayağa kalkarak Blinken'a seslenen gösterici, ABD'nin Gazze'de binlerce çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu kaydederek, "soykırım bakanı" ve "sizi affetmeyeceğiz, bunları unutmayacağız" diye bağırdı. Gösterici, Blinken'a, "Siz soykırım bakanısınız, elinizde binlerce çocuğun kanı var. Masum sivillerin ve çocukların kanı sizin elinizde. Bunu unutmayacağız" diye seslendi. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan göstericinin ardından kısa süre sonra ayağa kalkan bir başka gösterici de Blinken'a "savaş yanlısı bir suçlusunuz, bir canavarsınız" ve "soykırım bakanı" diye seslendi. Gösterici, güvenlik görevlileri tarafından salon dışına çıkarılırken bir başka gösterici de Blinken'ı "soykırım bakanı" diye bağırarak protesto etti.



#ABD
#Blinken
#Politika
#Soykırım

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