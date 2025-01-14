Biden Küba'yı terörü destekleyen devletler statüsünden kaldıracak

Associated Press'in ABD yönetimi temsilcilerine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi Küba'yı teröre destek veren devletler listesinden çıkarmayı planlıyor.





Amerikan makamlarının konuyla ilgili açıklamayı 14 Ocak'ta yapabileceği belirtiliyor. Ancak ajansın bildirdiğine göre Küba, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin ardından, önümüzdeki hafta tekrar söz konusu listeye alınabilir. Bunun nedeni ise ABD Dışişleri Bakanlığı için aday gösterilen Marco Rubio'nun, ada ülkesine yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin sıkı bir savunucusu olması olarak gösteriliyor.





ABD, Küba'daki Amerikan mülklerinin millileştirilmesine tepki olarak 1961'de Küba ile diplomatik bağlarını kopardı ve ardından ticari ve ekonomik ambargo uygulayacağını duyurdu.





Aralık 2014'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Washington'un Havana'ya yönelik önceki politikasının işe yaramadığını itiraf etti ve ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve yaptırımların hafifletilmesi yönünde bir adım atılacağını duyurdu. 2015 yılında Obama yönetimi Küba'nın ABD'nin terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarıldığını duyurdu.





İki ülke arasındaki yakınlaşma, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Ocak 2017'de ABD yönetiminin başına geçmesiyle sona erdi. Trump yönetimi, vatandaşlarının Küba'ya seyahatine ilişkin kuralları sıkılaştırdı ve Küba ordusunun kontrolündeki kuruluşlarla iş yapmayı yasakladı. Trump yönetimi ayrıca Küba'yı terörizmin sponsoru devlet olarak yeniden belirledi. Biden yönetimi Küba politikasını gözden geçireceğini söyledi ancak ülkeyi henüz listeden çıkarmadı.



