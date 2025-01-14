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ABD'de boş su rezervuarları görüntülendi

ABD'de boş su rezervuarları görüntülendi

04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Santa Ynez Rezervuarı
Santa Ynez Rezervuarı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde ve çevresinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılması gereken ancak onarım nedeniyle kapalı olan kritik su rezervuarlarını Anadolu Ajansı görüntüledi.

Orman yangınları başladığında kentin su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı'nın "onarım nedeniyle kapalı" olması yangınla mücadelede yaşanan zorlukları artırdı. Los Angeles Su ve Enerji Dairesi (LADWP), yangınlardan en çok etkilenen Pasific Palisades bölgesindeki 1 milyon galonluk üç su tankının tamamının çok kısa sürede boşaldığını duyurdu.



#ABD
#Yangın
#Los Angeles

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