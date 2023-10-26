BM Genel Kurul Başkanı'ndan İsrail'e kınama

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis
BM Genel Kurulu, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı faaliyetlerini" ele almak için Özel Acil Oturum'la toplandı.
Oturumun açılış konuşmasını yapan Francis, Orta Doğu'da son yılların en büyük ve ciddi çatışmasının gerçekleştiğine işaret etti.
Francis, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırının en korkunç ve kabul etmekte zorlanılan saldırılardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Tek bir olayla yüzlerce kişi öldürüldü. Düşüncesi bile korkunç olan bu suçun insani hassasiyetimizi incitmesi gerekir. Artan gerginlik, tarif edilemeyecek kadar korkunç boyutlara ulaşan şiddet ve zulüm sona ermeli." vurgusunda bulundu.