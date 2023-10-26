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Dünya

BM Genel Kurul Başkanı'ndan İsrail'e kınama

BM Genel Kurul Başkanıı Dennis Francis, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, kendi kendini savunma hakkının "ayrım gözetmeksizin ve orantısız intikam alma" hakkını doğurmadığını söyledi.

17:47 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 18:38 - 26/10/2023 Perşembe
AA
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis

BM Genel Kurulu, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı faaliyetlerini" ele almak için Özel Acil Oturum'la toplandı.


Oturumun açılış konuşmasını yapan Francis, Orta Doğu'da son yılların en büyük ve ciddi çatışmasının gerçekleştiğine işaret etti.


Francis, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırının en korkunç ve kabul etmekte zorlanılan saldırılardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Tek bir olayla yüzlerce kişi öldürüldü. Düşüncesi bile korkunç olan bu suçun insani hassasiyetimizi incitmesi gerekir. Artan gerginlik, tarif edilemeyecek kadar korkunç boyutlara ulaşan şiddet ve zulüm sona ermeli." vurgusunda bulundu.



"İsrail'in saldırılarını kınıyor ve reddediyorum"

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısını, sivillerin öldürülmesi ve kaçırılmasını kınadığının altını çizen Francis,
"Aynı şekilde İsrail'in Gazze Şeridi'nde ayrım gözetmeksizin masum sivillere yönelik saldırılarını ve kritik altyapı yıkımını kınıyor ve reddediyorum"
ifadelerini kullandı.

Francis, İsrail'in Gazze'deki aralıksız bombardımanının sonuçlarının "alarm verici" olduğunu belirterek,
"Kendi kendini savunma hakkı ayrım gözetmeksizin ve orantısız bir şekilde intikam alma hakkını doğurmuyor"
diye konuştu.

Savaş kuralları uyarınca siviller ve sivil altyapıların her zaman korunması gerektiğinin altını çizen Francis,
"Çatışmaya giren taraflar, uluslararası insani hukuka uymalı ve acilen Gazze Şeridi'nde insani koridor açılması için gerekli koşulları sağlamalı" ç
ağrısında bulundu.


#BM
#Filistin
#israil
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