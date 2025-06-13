BM Genel Kurulunda Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep eden tasarı kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin 4 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısını veto etmesinin ardından, bugün yapılan oylamada aynı içerikteki tasarıyı 12'ye karşı 149 oyla kabul etti.

Genel Kurul salonunda İspanya öncülüğünde ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin eş sunuculuğunu üstlendiği Gazze'de derhal ateşkes talebini içeren tasarı oylandı.

Olağanüstü acil özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki oylamada BM'ye üye 193 ülkeden 149'u "evet" oyu ile tasarıya desteğini ortaya koyarken 12 ülke karşı çıktı ve 19 ülke de çekimser kaldı.

ABD, İsrail, Macaristan ve Paraguay tasarıya "hayır" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

ABD'nin öncelikli talepleri arasında yer alan, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının kınanması ve örgüte silah bırakma ya da Gazze'den çekilme çağrısı yapılmasının kararda yer almaması dikkati çekti.

Gazze'de derhal ateşkes talebi

Genel Kurul'da kabul edilen kararda, Gazze'de derhal ateşkes yapılması, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılması talep edildi.

Kararda, İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası hukuk gereği insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu vurgulanıyor.

BM Genel Kurulu'nun iki devletli çözüm konusundaki kararlılığının altı çizilen kararda, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 28 Mart'ta İsrail'e Gazze'ye daha fazla kara sınır kapısı açması yönünde verdiği bağlayıcı karara da atıf yapılıyor.

Genel Kurul kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları gibi bağlayıcı niteliğe sahip bulunmuyor ancak 193 üyeli BM'nin ve dünya kamuoyunun eğilimini yansıtması bakımından önemli görülüyor.

ABD destek vermeyeceğini açıklamıştı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, dün yaptığı açıklamada Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların geçişine izin verme talebinde bulunan Genel Kurul tasarısını desteklemeyeceklerini söylemişti.

Shea, İspanya öncülüğünde ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin eş sunuculuğunu üstlendiği tasarının oylanması öncesi BM Genel Kurulu'nda konuşmuştu.

Tasarıyı “Hamas'ı kınamadığı için” eleştiren Shea, “ABD'nin defalarca açıkça belirttiği gibi Hamas'ı kınamayan tek taraflı önlemleri desteklemiyoruz, şiddet yanlısı terörist grupların silahsızlanıp Gazze'yi terk etmesini talep etmeyen ve İsrail'in kendini savunma hakkını tanımayan kararları desteklemeyeceğiz.” demişti.

Shea, tasarının “önyargılı” olduğunu iddia ederek “Tasarı, Gazze'ye huzur getirmek, barış davasında gerçekçi bir diplomatik ilerlemek için hiçbir şey yapmıyor. Ciddi kusurlarla dolu.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu tasarının, "İsrail'i açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmakla haksız yere suçladığını" ve aynı zamanda Gazze İnsanı Yardım Vakfının çabalarını görmezden geldiğini savunan Shea, BM üyelerini tasarıya karşı oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

Shea, öte yandan Gazze'de Filistinli sivillerin aç ve susuz kalmasını kimsenin istemediğini iddia ederek BM, sivil toplum kuruluşları ve ortaklarını İsrail-ABD güdümünde kurulan Gazze İnsanı Yardım Vakfını desteklemelerini istemişti.

ABD, BMGK'ye sunulan karar tasarısını tek oyuyla veto etmişti

BMGK, Kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere 4 Haziran'da toplanmıştı.

Gazze'de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.







