BM Güvenlik Konseyi'nin 5 yeni geçici üyesi seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, konseyin 5 yeni geçici üyesini seçmek için oylama yaptı. Genel Kurul salonunda yapılan gizli oylamada Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Latvia ve Liberya, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici yeni üyesi seçildi.
BM Güvenlik Konseyi'nde 2026-2027 yılları arasında görev yapacak 5 yeni geçici üye belirlendi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, konseyin 5 yeni geçici üyesini seçmek için oylama yaptı. Genel Kurul salonunda yapılan gizli oylamada Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Latvia ve Liberya, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici yeni üyesi seçildi.
Seçilen ülkelerin 1 Ocak 2026'da 2 yıl için konseyde göreve başlayacağı belirtildi.