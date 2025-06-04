Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM Güvenlik Konseyi'nin 5 yeni geçici üyesi seçildi

BM Güvenlik Konseyi'nin 5 yeni geçici üyesi seçildi

12:354/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak Arşiv
Sonraki haber
BM Güvenlik Konseyi'nde 2026-2027 yılları arasında görev yapacak 5 yeni geçici üye belirlendi.
BM Güvenlik Konseyi'nde 2026-2027 yılları arasında görev yapacak 5 yeni geçici üye belirlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, konseyin 5 yeni geçici üyesini seçmek için oylama yaptı. Genel Kurul salonunda yapılan gizli oylamada Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Latvia ve Liberya, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici yeni üyesi seçildi.

BM Güvenlik Konseyi'nde 2026-2027 yılları arasında görev yapacak 5 yeni geçici üye belirlendi.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, konseyin 5 yeni geçici üyesini seçmek için oylama yaptı. Genel Kurul salonunda yapılan gizli oylamada Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Latvia ve Liberya, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici yeni üyesi seçildi.


Seçilen ülkelerin 1 Ocak 2026'da 2 yıl için konseyde göreve başlayacağı belirtildi.



#ABD
#2025
#BM
#Güvenlik Konseyi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Diyanet Kurban Bayramı tarihleri