BM Güvenlik Konseyi'nin 5 yeni geçici üyesi seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, konseyin 5 yeni geçici üyesini seçmek için oylama yaptı. Genel Kurul salonunda yapılan gizli oylamada Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Latvia ve Liberya, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici yeni üyesi seçildi.