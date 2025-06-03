BM Gazze'de yardım almak isteyen Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'e uluslararası insancıl hukuk sorumluluklarını hatırlattı. Dujarric, "Gazze'de akıl almaz can kayıplarına tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani durum hakkında bilgi verdi.
Gazze'deki nüfusun muazzam derecedeki temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını vurgulayan Dujarric, İsrail'e uluslararası insancıl hukuk uyarınca sorumluluklarını hatırlattı ve insani yardımlar konusunda BM'nin güvenlik içinde çalışmasına izin verilmesi gerektiğini kaydetti.
"Hesap verilebilirliği olmayan bir sistem"
Dujarric, BM'nin Gazze için sırada bekleyen yeterli insani yardım malzemesi olmasına rağmen dağıtımına izin verilmediği için çok sınırlı sayıda yardımın yerine ulaşabildiğine işaret ederek, "İsrail yetkilileriyle koordinasyon gerektiren insani yardım hareketlerimiz Gazze Şeridi'nde reddedilmeye devam ediyor. Dün, bu tür 13 talebimizden 10'u reddedildi." diye konuştu.
Yardım dağıtımı sırasında hedef alınan 27 Filistinli hayatını kaybetti
Dujarric, bu yüzden İsrailli yetkililerden BM insani yardım dağıtımı sistemine yeniden izin vermelerini istediklerini, BM'nin Gazze'de tarafsız ve insani ilkeler çerçevesinde yardım dağıttığını vurguladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiği, bazılarının durumu son derece kritik 161 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Son saldırılarla Gazze'de yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan ateş açmalar sonucu ölenlerin sayısı 79'a çıkmış, İsrail ordusu Filistinlilerin üzerine ateş açtığını itiraf etmişti.