Katil İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 1 ayda 1691 ihlal gerçekleştirdi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, Batı Şeria'da gerçekleşen aylık ihlallere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırgan İsraillilerin, "arazileri buldozerle tahrip etme, havyan çalma, ağaçları sökme, Filistinlilerin mülklerine saldırma ve Filistin topraklarını birbirine bağlayan noktalar üzerine bariyerler kurarak bağlantılarını kesme" gibi ihlaller gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu ihlaller kapsamında 356 hırsızlık ve tahrip eyleminin gerçekleştiği, bin 68 ağacın söküldüğü, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 15 yerde kaçak yerleşimler kurulduğu aktarıldı.

İsrail makamlarının ise 7 müsadere emri çıkararak 84 dönüm araziye el koyduğu, 60'ı ev ve 37'si tarım tesisi olmak üzere 121 yıkım gerçekleştirdiği dile getirildi.