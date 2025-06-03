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Katil İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 1 ayda 1691 ihlal gerçekleştirdi

Katil İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 1 ayda 1691 ihlal gerçekleştirdi

15:263/06/2025, Salı
AA
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İhlallerden bin 276'sını İsrail ordusunun, 415'ini İsraillilerin gerçekleştirdiği ifade edildi.
İhlallerden bin 276'sını İsrail ordusunun, 415'ini İsraillilerin gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin mayıs ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da bin 691 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, Batı Şeria'da gerçekleşen aylık ihlallere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İhlallerden bin 276'sını İsrail ordusunun, 415'ini İsraillilerin gerçekleştirdiği ifade edildi.

Saldırgan İsraillilerin, "arazileri buldozerle tahrip etme, havyan çalma, ağaçları sökme, Filistinlilerin mülklerine saldırma ve Filistin topraklarını birbirine bağlayan noktalar üzerine bariyerler kurarak bağlantılarını kesme" gibi ihlaller gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu ihlaller kapsamında 356 hırsızlık ve tahrip eyleminin gerçekleştiği, bin 68 ağacın söküldüğü, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 15 yerde kaçak yerleşimler kurulduğu aktarıldı.

İsrail makamlarının ise 7 müsadere emri çıkararak 84 dönüm araziye el koyduğu, 60'ı ev ve 37'si tarım tesisi olmak üzere 121 yıkım gerçekleştirdiği dile getirildi.

Açıklamada, İsrail'in, Batı Şeria'da yıkımları benzeri görülmemiş şekilde yoğunlaştırdığı ve vatandaşları yıkım maliyetlerini ödemeye zorladığına işaret edildi.

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