Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 55 bine dayandı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde İsrail'in saldırıları sonucu 40 sivil hayatını kaybederken, 208 sivilin yaralandığı belirtildi. Bakanlık, ambulanslar ve sivil savunma kuruluşları tarafından ulaşılamayan yerlerde enkaz altında ve yollarda kalan cansız bedenler olduğunu aktardı.