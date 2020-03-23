BM’den Gazze'ye koronavirüs uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 2’si Gazze Şeridi’nde olmak üzere ülkedeki koronavirüs vakasının 59’a yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, geçtiğimiz Perşembe Pakistan’dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu. Söz konusu iki vakanın Rafah Sınır Kapısı’ndan ilk girişlerinden itibaren karantina altında tutulduğunu belirten Eburriş, vakaların kentin içine giriş yapmadıklarını vurguladı. Eburriş, Gazze’de daha önce vakaya rastlanmadığını, ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildiğini söyledi.

OYNAT 02:21 İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı Skynews'in İtalya'daki hastanelerden yayınladığı haber ülkedeki durumu gözler önüne serdi. Hastanelerin tamamı koronavirüs hastalarına ayrılmış olmasına rağmen birçok hasta kapasite yetmediği için ölüme terk edilmiş durumda. BiP'te paylaş

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BATI ŞERİA’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İlk vakanın ardından Gazze’de bir dizi koruyucu önlemler alındı. Halkın güvenliği için düğün salonları ve semt pazarları kapatıldı. Taziye ve kutlamalar yasaklanırken, tüm kafe ve restoranlar da kepenk indirdi. Bölgedeki hiçbir camide de cuma namazı kılınmayacak. Ayrıca Commodore ve Blue Beach isimli iki otel karantina merkezine dönüştürüldü. Yurtdışından dönenler ihtiyati olarak bu merkezlerde tutulacak. Batı Şeria’da da dün 22.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı başladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin “korkutucu sonuçları olabilir” uyarısında bulundu.