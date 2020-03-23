Dünya BMden Gazzeye koronavirüs uyarısı Korkutucu sonuçları olabilir
KORONAVİRÜS

BM’den Gazze'ye koronavirüs uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir

Gazze’de de yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Tıbbi malzeme eksikliği ve Gazze’nin İsrail ablukası altında olması endişeye neden oluyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, salgın için “korkutucu sonuçları olabilir” uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 2’si Gazze Şeridi’nde olmak üzere ülkedeki koronavirüs vakasının 59’a yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, geçtiğimiz Perşembe Pakistan’dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu. Söz konusu iki vakanın Rafah Sınır Kapısı’ndan ilk girişlerinden itibaren karantina altında tutulduğunu belirten Eburriş, vakaların kentin içine giriş yapmadıklarını vurguladı. Eburriş, Gazze’de daha önce vakaya rastlanmadığını, ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildiğini söyledi.

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BATI ŞERİA’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İlk vakanın ardından Gazze’de bir dizi koruyucu önlemler alındı. Halkın güvenliği için düğün salonları ve semt pazarları kapatıldı. Taziye ve kutlamalar yasaklanırken, tüm kafe ve restoranlar da kepenk indirdi. Bölgedeki hiçbir camide de cuma namazı kılınmayacak. Ayrıca Commodore ve Blue Beach isimli iki otel karantina merkezine dönüştürüldü. Yurtdışından dönenler ihtiyati olarak bu merkezlerde tutulacak. Batı Şeria’da da dün 22.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı başladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin “korkutucu sonuçları olabilir” uyarısında bulundu.

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