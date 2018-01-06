DünyaBMGKdan İrana müdahale isteğine ret
AVRUPA

Son dakika: ABD İran'a müdahale etmek istiyor

BMGK'dan İran’a müdahale isteğine ret

ABD’nin talebi üzerine acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD’nin İran’a müdahale isteğine karşı çıktı. Rusya ve Fransa İran’a müdahaleye karşı çıkarak sert açıklamada bulundu.

Haber MerkeziIHA
BMGK, İran gündemiyle toplandı.
BMGK, İran gündemiyle toplandı.

ABD’nin talebi üzerine BMGK, İran ve Orta Doğu gündemiyle toplandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran’da devam eden protestolar üzerine Orta Doğu gündemiyle ABD’nin isteği doğrultusunda toplandı.

İran’daki protestolar nedeniyle toplanan BMGK’da ABD’nin BM temsilcisi Nikki Haley’in ülkeye müdahale yapılması yönünde girişimleri karşılık bulmadı. Rusya ve Fransa İran’a müdahaleye karşı çıkarak sert açıklamada bulundu.

Aradığı desteği bulamadı

ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşıdığı İran’daki protestolar gündemin birinci maddesi olarak ele alındı. "Baskıcı hükümetten bıkmış cesur insanların hayatlarını riske atarak protestolara katıldığını" söyleyen ABD’nin BM Büyük Elçisi Nikki Haley, İran’a müdahale yapılması için aradığı desteği bulamadı.

Haley, orta doğuda konuştukları yalanı tekrarlayarak İran’a özgürlük getireceklerini söyledi.

İranlıların sesinin duyulması gerektiğini anlatan Haley, "İran’ın Suriye’de Esed rejimini desteklemek için en az 6 milyar dolar harcadığını ve bunu bilen halkın hükümeti protesto ettiğini" söyledi.

Haley, İran halkının, devletin teröre destek vermeyi bırakması, milyarlarca doları katillere ve diktatörlere göndermemesi için sokaklara çıktığını savunarak, "Özgürlükleri destekleyen ülkeler İran halkına destek verdi ama daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

ABD kaosun peşinde

Haley, "ABD, özgürlük, refah ve ülkeleri için itibar arayışı içinde olan İranlıların yanındadır. Bu konuda sessiz kalmayacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Rusya’nın (BM) Billeşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD’nin İran’daki protestoları BMGK’ye taşımasını sert sözlerle eleştirdi. ABD’yi "Sahte bahanelerle" İran’ın içişlerine karışmakla suçladı. Nebenzia, "Bugün bir kez daha ABD’nin BMGK’yi kötüye kullandığına şahit oluyoruz. Bırakın, İran kendi sorunlarıyla ilgilensin. Afganistan, Suriye, Libya, Irak, Yemen, Kuzey Kore ve Afrika’daki sorunlara odaklanmak yerine BMGK’nin enerjisini boşa harcıyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Ters teper"

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise İran’daki protestoların uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini söyleyerek, İran’a yönelik herhangi bir müdahalenin karşılık bulmayacağını ve ters tepebileceği şeklinde uyarıda bulundu.

  • Rusya: İnsan hakları bahanesiyle müdahale
  • BMGK toplanmasında dakikalar kala Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’dan açıklama gelmişti. Ryabkov “ABD, diğer ülkelerin iç işlerine aleni ve gizli müdahale politikasını sürdürüyor. Bunu küstahça ve açıkça yapan ABD, demokrasi ve insan haklarını koruma bahanesiyle diğer ülkelerin egemenliklerine doğrudan müdahale ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD’den büyük destek göreceksiniz" açıklamasını yapmıştı.

BMGK ABD'nin çağrısı üzerine İran için acil toplandı
DÜNYA
BMGK ABD'nin çağrısı üzerine İran için acil toplandı

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Fetullah Gülen'in yeğeni saklandığı evde yakalandı
Gündem

Fetullah Gülen'in yeğeni saklandığı evde yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni firari Keysan Gülen, İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Cenk Tosun transferinde fedakarlık yaptı
Spor

Cenk Tosun transferinde fedakarlık yaptı

Beşiktaş'tan Everton'a rekor bedelle transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun'un transferin gerçekleşmesi için fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.
Oğuz Çetin'den olay Fatih Terim cevabı
Spor

Oğuz Çetin'den olay Fatih Terim cevabı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Oğuz Çetin, daha önce Milli Takım'da beraber çalıştığı Fatih Terim'le alakalı zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun yanıtı
Spor

Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun yanıtı

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la 4,5 yıllık sözleşme imzalaması sonrası iki kulüp, sosyal medya üzerinden mesajlaştı.
Münir Özkul’un bilinmeyen röportajı: İnkara düşmeden önce tuvaletlerde abdest alırdım
Hayat

Münir Özkul’un bilinmeyen röportajı: İnkara düşmeden önce tuvaletlerde abdest alırdım

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası, Gülen Gözler’in Yaşar Ustası Münir Özkul, dün İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Sayısız filmlere imza atan, onlarca ismi oyuncu olarak yetiştiren Münir Özkul’un kamera arkasındaki hayatı ise pek bilinmiyordu. Münir Özkul, 1986 yılının Haziran ayında Zafer Dergisi’nde yayınlanan röportajında kendi deyimiyle inkar ve karanlıktan nasıl çıktığını ve Allah inancına nasıl eriştiğini anlatıyor.

KAPAT

YUKARI