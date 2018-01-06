BMGK'dan İran’a müdahale isteğine ret

ABD’nin talebi üzerine BMGK, İran ve Orta Doğu gündemiyle toplandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran’da devam eden protestolar üzerine Orta Doğu gündemiyle ABD’nin isteği doğrultusunda toplandı.

İran’daki protestolar nedeniyle toplanan BMGK’da ABD’nin BM temsilcisi Nikki Haley’in ülkeye müdahale yapılması yönünde girişimleri karşılık bulmadı. Rusya ve Fransa İran’a müdahaleye karşı çıkarak sert açıklamada bulundu.

Aradığı desteği bulamadı

ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşıdığı İran’daki protestolar gündemin birinci maddesi olarak ele alındı. "Baskıcı hükümetten bıkmış cesur insanların hayatlarını riske atarak protestolara katıldığını" söyleyen ABD’nin BM Büyük Elçisi Nikki Haley, İran’a müdahale yapılması için aradığı desteği bulamadı.

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Haley, orta doğuda konuştukları yalanı tekrarlayarak İran’a özgürlük getireceklerini söyledi.

İranlıların sesinin duyulması gerektiğini anlatan Haley, "İran’ın Suriye’de Esed rejimini desteklemek için en az 6 milyar dolar harcadığını ve bunu bilen halkın hükümeti protesto ettiğini" söyledi.

Haley, İran halkının, devletin teröre destek vermeyi bırakması, milyarlarca doları katillere ve diktatörlere göndermemesi için sokaklara çıktığını savunarak, "Özgürlükleri destekleyen ülkeler İran halkına destek verdi ama daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

ABD kaosun peşinde

Haley, "ABD, özgürlük, refah ve ülkeleri için itibar arayışı içinde olan İranlıların yanındadır. Bu konuda sessiz kalmayacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın (BM) Billeşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD’nin İran’daki protestoları BMGK’ye taşımasını sert sözlerle eleştirdi. ABD’yi "Sahte bahanelerle" İran’ın içişlerine karışmakla suçladı. Nebenzia, "Bugün bir kez daha ABD’nin BMGK’yi kötüye kullandığına şahit oluyoruz. Bırakın, İran kendi sorunlarıyla ilgilensin. Afganistan, Suriye, Libya, Irak, Yemen, Kuzey Kore ve Afrika’daki sorunlara odaklanmak yerine BMGK’nin enerjisini boşa harcıyorsunuz" şeklinde konuştu.

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"Ters teper"

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise İran’daki protestoların uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini söyleyerek, İran’a yönelik herhangi bir müdahalenin karşılık bulmayacağını ve ters tepebileceği şeklinde uyarıda bulundu.

Rusya: İnsan hakları bahanesiyle müdahale

BMGK toplanmasında dakikalar kala Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’dan açıklama gelmişti. Ryabkov “ABD, diğer ülkelerin iç işlerine aleni ve gizli müdahale politikasını sürdürüyor. Bunu küstahça ve açıkça yapan ABD, demokrasi ve insan haklarını koruma bahanesiyle diğer ülkelerin egemenliklerine doğrudan müdahale ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD’den büyük destek göreceksiniz" açıklamasını yapmıştı.