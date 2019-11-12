Dünya Bolivyada darbe ile ilgili ses kayıtları ortaya çıktı ABDli senatörler ve Evanjelik Kilise destekledi
AMERİKA

Bolivya’da darbe ile ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ABD'li senatörler ve Evanjelik Kilise destekledi

Bolivya’da darbe ile ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ABD'li senatörler ve Evanjelik Kilise destekledi

Bolivya’da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından başlayan gösteriler ile ordunun devlet başkanı Evo Morales’e istifa çağrısı ile gerçekleşen darbenin arkasından ABD'li senatörler ve Evanjelik Kilise desteği çıktı. İnternette yayınlanan ses kayıtlarında muhalefet liderlerinin Bolivya'daki ABD Büyükelçiliği, ABD'li senatörler ve Evanjelik Kilise desteğini açıkça ifade ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolivya'daki darbeyle ilgili ses kayıtları internete sızdı.
Bolivya'daki darbeyle ilgili ses kayıtları internete sızdı.

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi. Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu. Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve Morales'in yüzde 47,8 ile kazandığı seçimlerin ardından ülke geneline yayılan protesto gösterileri başlamıştı. Bolivya’da gerçekleşen bu darbenin arka planında ABD'li senatörler Evanjelik Kilise desteği çıktı.

elperiodicocr.com’da yayınlanan ses kayıtlarında muhalefet liderleri Bolivya'daki ABD Büyükelçiliği, ABD'li senatörler Marco Rubio, Ted Cruz, Bob Menendez ve Evanjelik Kilise’nin desteğini açıkça ifade ediyor. ABD Büyükelçiliği’nin ulusal basın üzerinden istikrarsızlaştırma planının seçimlerden önce koordine edeceği ifade edilen kayıtlarda Senatör Marco Rubio ve Ted Cruz’un muhalefetle doğrudan temas halinde olduğu belirtiliyor. Ses kayıtlarında planın bir ‘seçim hilesi’ üzerine odaklandığı görülüyor.

Trump Bolivya'daki darbeyi alkışladı: Batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olay
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Trump Bolivya'daki darbeyi alkışladı: Batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olay

ABD Başkanı Trump darbeyi alkışladı

  • ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Bolivya Devlet Başkanı Morales'in istifasının batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olay olduğunu belirterek, "ABD, Bolivya halkını özgürlük talep ettiği için ve Bolivya ordusunu sadece tek bir insanı değil Bolivya anayasasını koruma sözüne bağlı kaldığı için alkışlıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Darbenin ses kayıtları ortaya çıktı

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