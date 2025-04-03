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Boston'da kamyon yayalara çarptı

Boston'da kamyon yayalara çarptı

04:003/04/2025, Thursday
G: 3/04/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Olayda ikisi ağır altı kişinin yaralandığı duyuruldu.
Olayda ikisi ağır altı kişinin yaralandığı duyuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts Eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Boston’da, bir kamyonun kaldırıma çıkması sonucu iki kişi ağır yaralandığı belirtldi. Boston Polis Departmanı'nın yaptığı açıklama, nakliye taşıma amaçlı kullanılan kiralık bir kamyonun Harrison ve Kneeland caddelerinin kavşağında kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı bildirildi. Olayda ikisi ağır altı kişinin yaralandığı duyuruldu. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis olayın kaza olduğuna inandıklarını, şimdiye kadar terör saldırısı endişelerini destekleyecek herhangi bir bulguya rastlamadıklarını açıkladı.


#Boston
#ABD
#kaza

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