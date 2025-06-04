Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Gazze'de olanlar bir soykırımdır

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ilişkin, "Gazze'de olanlar bir soykırımdır. Savaşla ilgisi olmayan kadınlar ve çocuklar öldürülüyor." ifadesini kullandı.
Gazze'de yaşananların savaşla ilgisi olmadığını vurgulayan Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde olanlar bir soykırımdır. Savaşla hiçbir ilgisi olmayan kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Kadınları ve çocukları öldürüyorlar, çocukları aç bırakıyorlar. Yani orada birini bulmak niyetiyle yürüyemezsin bile. İki çocuğun olduğu bir görüntü var, yemek yapmak için un taşıyorlardı ve onlar öldürüldü." diye konuştu.
Lula da Silva, Yahudilerin tarihsel acılarını Gazze'de yaşananlarla kıyaslayarak, şunları kaydetti:
Lula da Silva, en son, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktora ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve İsrail'e sert tepki göstermişti.
Devlet Başkanı Lula da Silva, "Bu, utanç verici ve korkakça bir saldırı. İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısı sonucunda, doktor Alaa Al-Naccar yalnızca bir çocuğunu ve eşini hayatta tutabildi, onların da durumu kritik. Bu olay, silahlı bir devletin savunmasız sivillere yönelik yürüttüğü savaşın ne kadar zalim ve insanlık dışı olduğunu tüm yönleriyle ortaya koyuyor." ifadelerini kullanmıştı.