Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Brezilya lideri Lula da Silva'dan ABD'nin gümrük vergilerine tepki: 'Ticari olarak karşılık vereceğiz'

Brezilya lideri Lula da Silva'dan ABD'nin gümrük vergilerine tepki: 'Ticari olarak karşılık vereceğiz'

09:1415/02/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva.
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine tepki göstererek, "Ticari olarak karşılık vereceğiz; ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz" dedi.

Ülkesindeki bir radyoya konuşan Lula da Silva, ek gümrük vergilerinin kimseye bir fayda getirmeyeceğini savundu.


Lula da Silva, "Ticari olarak karşılık vereceğiz; ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz" dedi.


Trump başkan seçildiğinden bu yana kendisiyle hiç görüşmediğini dile getiren Lula da Silva, "Biz savaş değil, barış istiyoruz. ABD'yi son derece önemli bir ülke olarak görüyoruz. Umarım ABD de bizim için aynı şeyi düşünüyordur" şeklinde konuştu.


'Diğer ülkeleri etkileyen adımlar atarsa, mutlaka bir tepki alacaktır'

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üstlendiği "dünyanın demokrasiyi koruyan gücü" ve "küresel düzenin şerifi" rolüyle çelişen politikalar izlediğini söyleyen Lula da

Silva, Trump'ın son dönemdeki politikalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Artık Amerikalılar için sadece Amerika var. Onlar için her şey şu: 'Her ürünü vergilendireceğim, Grönland'ı alacağım, Kanada'yı ilhak edeceğim, Panama Kanalı'nı ele geçireceğim, milyonlarca insanı sınır dışı edeceğim.' Bu beni endişelendiriyor. Çünkü dünyada asıl risk altında olan şey, en iyi yönetim sistemi olan demokrasidir. Ancak Trump, her istediğini yapamaz. Eğer diğer ülkeleri etkileyen adımlar atarsa, mutlaka bir tepki alacaktır."


Ulusal basına göre Brezilya, ABD'nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi olarak biliniyor.


#Brezilya
#Luiz Inacio Lula da Silva
#Gümrük Vergisi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye Pazartesi sabah 09.00'da yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'liye gün doğdu: 18.000 TL'ye kadar...