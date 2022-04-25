Buça katliamı ile ilgili çarpıcı iddia: Oklarla öldürüldüler

Adli tıp doktorları, Ukrayna'nın Buça kentini Rus işgali sırasında ölen düzinelerce sivilin Rus topçusu tarafından ateşlenen türden mermilerden çıkan küçük metal oklarla öldürüldüğünü söyledi.

Ukraynalı adli tıp doktoru Vladyslav Pirovskyi, Guardian'a “Erkeklerin ve kadınların vücutlarında gerçekten çok ince, çivi benzeri nesneler bulduk ve bölgedeki diğer meslektaşlarım da buldu. Vücutta bunları bulmak çok zor, çok inceler. Bu cesetlerin çoğu Buça-Irpin bölgesinden geliyor.” dedi.

Guardian tarafından görülen cesetlerde bulunan metal okların resimlerini inceleyen bağımsız silah uzmanları, bunların birinci dünya savaşı sırasında yaygın olarak kullanılan bir anti-personel silah olan 'fléchette' olduğunu doğruladı.

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Bu küçük metal dartlar, tank veya saha silah mermilerinde bulunur. Tipik olarak 3 cm ile 4 cm arasında uzunlukta olan fléchette'ler, kabuktan ayrılır ve yaklaşık 300 m genişliğinde ve 100 m uzunluğunda konik bir kemer halinde dağılır. Bir kurbanın vücuduna çarptığında, ok sertliğini kaybedebilir, bir kancaya bükülebilir ve okun dört kanattan oluşan arka kısmı genellikle kırılarak ikinci bir yaraya neden olabilir.

Buça'daki bazı görgü tanıklarına göre mart ayının sonunda kuvvetler bölgeden çekilmeden birkaç gün önce Rus topçuları tarafından fléchette mermileri ateşlendi.

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Uluslararası Af Örgütü'ne göre, "Fléchettes, yoğun bitki örtüsünü delmek ve çok sayıda düşman askerini vurmak için tasarlanmış bir anti-personel silahtır ve asla yerleşik sivil alanlarda kullanılmamalıdırlar."

Buça belediye başkanı Anatoliy Fedoruk, “Rusya'nın Buça'da savaş kurallarını görmezden geldiğini anlamak için silah uzmanı olmanıza gerek yok." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın artık Buça cinayetleriyle eş anlamlı olduğunu söylüyor.

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Rus kuvvetleri, işgalin şubat ayında başlamasından birkaç gün sonra şiddetli çatışmalardan sonra Kiev'in 30km kuzeybatısındaki Buça'yı ele geçirdi. Mart ayının sonunda kendilerine geri çekilme emri verildi ve sonraki günlerde katledildiği anlaşılan yüzlerce kişinin cesetlerinin bulunduğu toplu mezarlar ortaya çıktı.