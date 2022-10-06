Dünya Bulgaristantan Avrupayı kızdıracak Rusya adımı Durduruldu
AVRUPA

Bulgaristan'tan Avrupa'yı kızdıracak 'Rusya' adımı: Durduruldu

Bulgaristan’da ekonomik durum nedeniyle Rus yakıtına yönelik AB yaptırımlarının geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Otomotiv yakıtı tedarik eden şirketler, 2024’ün sonuna kadar ambargodan muaf tutulacak.

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Bulgaristantan Avrupayı kızdıracak Rusya adımı: Durduruldu
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, Rusya’ya yaptırım adımları gelmeye devam ediyor. Kıtada yaşanan enerji krizi nedeniyle zor durumda kalan ekonomiler, kendilerine çıkış yolu arıyor.

Bulgaristan’dan Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin yeni bir adım geldi. Devlet basın servisinin Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, enerji krizi yaşayan Bulgaristan, hükümet kurumlarının çalışmasını sağlamak için Rus yakıtına yönelik AB yaptırımlarını geçici olarak durduracak.

Rus şirketleri 2024’e kadar ambargodan muaf

AA’nın haberine göre; rapora göre, otomotiv yakıtı tedarik eden Rus şirketleri, ülkedeki kıtlıklar nedeniyle 2024 yılı sonuna kadar ambargodan muaf tutulacak.

“Karar, Bulgaristan vatandaşlarının yaşam ve sağlığını ve ulusal güvenliği korumak için alındı”

Açıklamada, “10 Ekim 2022'den sonra Rusya Federasyonu'ndan otomotiv yakıtı tedarikçileri ile yeni devlet sözleşmeleri ve çerçeve anlaşmaları yapılmasına izin veriliyor. Devlet organlarının ve motor yakıtı gerektiren diğer yapıların normal çalışmasını sağlama ihtiyacı nedeniyle bir istisna getirildi. Alınan karar, kamu düzenini, Bulgaristan vatandaşlarının yaşam ve sağlığını ve ulusal güvenliği korumak için alındı." denildi.

Yasak, 31 Aralık 2024'te tekrar yürürlüğe girecek. Balkan ülkesinde baskın yakıt tedarikçisi, Rus Lukoil'e ait olan Neftochim Burgaz rafinerisi. Yaptırımlara kadar petrol arzının yarısı Rusya'dan geliyordu.

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