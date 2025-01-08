Çad'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri

nın olduğu bölgede silah sesleri duyulurken, saray kaynakları yerleşkeye girmeye çalışan silahlı kişilerin etkisiz hale getirildiğini ve

nın olduğu bölgede silah sesleri duyulurken, saray kaynakları yerleşkeye girmeye çalışan silahlı kişilerin etkisiz hale getirildiğini ve

Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah da başkent Encemine'deki başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyulmasının ardından durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Koulamallah, başkanlık sarayı önünden yaptığı açıklamada, bölgenin güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunduğunu ve yaşanan olayın "küçük bir hadiseden ibaret" olduğunu ifade etti.