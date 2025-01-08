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Çad'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri

Çad'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri

23:248/01/2025, Çarşamba
G: 9/01/2025, Perşembe
AA
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Çad'da başkanlık sarayına girmeye çalışan kişilerin saray muhafızlarınca etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Çad'da başkanlık sarayına girmeye çalışan kişilerin saray muhafızlarınca etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Orta Afrika ülkesi Çad'da, başkent Encemine'deki başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyuldu. Yerleşkeye girmeye çalışan silahlı kişilerin etkisiz hale getirildiği ve durumun kontrol altına alındığını bildirildi.

Çad'ın başkenti
Encemine
'de
Cumhurbaşkanlığı Sarayı
nın olduğu bölgede silah sesleri duyulurken, saray kaynakları yerleşkeye girmeye çalışan silahlı kişilerin etkisiz hale getirildiğini ve
durumun kontrol altına alındığı
nı bildirdi.

Saray çevresinde duyulan silah seslerinin ardından, AA'nın ulaştığı saray kaynakları, yerleşkeye girmeye çalışan silahlı kişilerin bulunduğu aracın, başkanlık muhafızlarınca engellenip içindekilerin etkisiz hale getirildiği ve durumun kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah da başkent Encemine'deki başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyulmasının ardından durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Koulamallah, başkanlık sarayı önünden yaptığı açıklamada, bölgenin güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunduğunu ve yaşanan olayın "küçük bir hadiseden ibaret" olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "
Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi
"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs'ta yapılan seçimde oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Çad, Fransa ile savunma anlaşmasını sonlandırmıştı

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu.

Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık'ta Çad'dan çekilmeye başlamıştı.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa'nın 31 Ocak 2025'e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyurmuştu.



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