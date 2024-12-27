Fransa Çad'daki bir askeri üsten çekildi

📍Tchad | Poursuite du désengagement des armées 🇫🇷 au 🇹🇩. Aujourd’hui, la base de Faya a été rétrocédée à l’armée nationale tchadienne.



➡️ Évolution de notre partenariat avec le 🇹🇩.

➡️ Désengagement en bon ordre et en sécurité, en étroite coordination avec les autorités 🇹🇩.

➡️… pic.twitter.com/YGQMuDpiC1