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Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkından Macron'a çağrı: İstifa et

Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkından Macron'a çağrı: İstifa et

13:5226/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
AA
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Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı, Macron'un istifasını istedi.
Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı, Macron'un istifasını istedi.

Chido Kasırgası'ndan etkilenen Fransız kolonisi Mayotte'da halk, adayı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifa etmesi çağrısında bulundu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Mayotte'da ağır hasar ve yıkıma neden olan kasırgadan 5 gün sonra adaya gelen Macron'un ziyareti devam ediyor. Macron, dün akşam Mayotte'un Pamandzi kasabasında halkın tepkisiyle karşılaştı.


Kasırga sonrası adada su eksikliği ve kötü koşullardan şikayetçi olan yerel halk, Paris hükümetini eylemsizlikle suçladı. Macron'un görüştüğü ada halkı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "yalanlar söylediğini" belirterek, "istifa" ve "su" sloganları attı.



'Ben kasırga değilim'

Fransa Cumhurbaşkanı ise kasırgadan etkilenen kalabalığa, "Ben kasırga değilim. Sorumlu değilim." dedi.


Macron, argo bir kelime kullanarak, "Mayotte Adası Fransa'da olmasaydı, durumlarının 10 bin kat daha fazla pisliğin içinde olacağını" savunarak, "Hint Okyanusu'nda insanlara bu kadar yardım yapılan bir yer daha yok" dedi.



Ulusal yas ilan edildi

Öte yandan, Fransa, şimdiye kadar adada 31 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığı Chido Kasırgası nedeniyle 23 Aralık'ta geçerli olacak bir günlük ulusal yas ilan etti.


Göreve yeni gelen Fransa Başbakanı François Bayrou da Mayotte Adası'nı yeniden inşa etmek için Parlamentoya özel bir tasarı sunacaklarını duyurdu.

#Chido kasırgası
#fransa
#Mayotte

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