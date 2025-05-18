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California'da patlama: FBI olayı "terör eylemi" şeklinde niteledi

California'da patlama: FBI olayı "terör eylemi" şeklinde niteledi

11:2118/05/2025, Pazar
AA
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California'daki patlamada 1 kişi öldü, FBI olayı "terör eylemi" şeklinde niteledi
California'daki patlamada 1 kişi öldü, FBI olayı "terör eylemi" şeklinde niteledi

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı "terör eylemi" olarak niteledi.

California eyaletinin Palm Springs kentindeki bir fertilite kliniği çevresinde patlama meydana geldi.


Patlama çevredeki binalarda ve klinikte ağır hasara yol açarken, birkaç sokak boyunca camların kırılmasına neden oldu.


Palm Springs Emniyet Müdürü Andy Mills, yaptığı açıklamada, "Olayın kasıtlı olabileceğini" belirterek, patlamada 1 kişinin öldüğünü, en az 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.


FBI Los Angeles Bölge Ofisi'nden sorumlu direktör yardımcısı Akil Davis de basın açıklamasında "Bu kasıtlı bir terör eylemidir." ifadelerini kullanarak, patlamanın kaynağının soruşturulduğunu aktardı.


Davis, kliniğin özellikle hedef alındığını düşündüklerini bildirdi.


Havadan çekilen görüntülerde, kliniğin bulunduğu binanın arkasındaki otoparkta yanmış bir araç gözüküyor.



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