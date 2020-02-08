Dünya Canlı yayında katliam 12 ölü
ASYA

Canlı yayında katliam: 12 ölü

Tayland'da kışladan firara eden Jakrapanth Thomma isimli asker, şehir merkezindeki alışveriş merkezinde katliam yaptı. Kalabalığın üzerine rastgele ateş açan cani, 12 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı. Saldırıyı Facebook'tan canlı yayınlayan asker, silahlı bir fotoğrafını da "Yorgunum" notuyla paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Saldırganın kalabalığa ateş ederken sosyal medyadan canlı canlı yayın yaptığı öğrenildi.
Saldırganın kalabalığa ateş ederken sosyal medyadan canlı canlı yayın yaptığı öğrenildi.

Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesindeki Surathampithak Kışlası'nda askerlik yapan Jakrapanth Thomma, kışlada komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra kaçırdığı askeri ciple firar etti. Kışla dışında sivillere ateş açan firari asker, otoyol üzerinde bir alışveriş merkezinde insanları rehin aldı.

Silahlı fotoğrafını paylaştı

Ardından etrafa ateş açan saldırgan 12 kişiyi öldürdü. Eylemini Facebook'tan canlı yayınlayan asker, silahlı bir fotoğrafını, "Yorgunum" notuyla paylaştı.

Saldırgana aranıyor

Erin bağlı olduğu 2. Bölge Ordusu Komutanı Tuğgeneral Thanya Kriatisarn, polis ve askeri birliklerin halen firari askeri aradığını bildirdi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında kışlada görev yapan üçüncü bir askerin ve 63 yaşındaki bir kadının da olduğu belirtildi.

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