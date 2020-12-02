Çavuşoğlu’ndan NATO toplantısında Türkiye’yi suçlayan Pompeo’ya sert tepki

Fransa'da 300 kiloluk adama vinçli kurtarma operasyonu

Fransa'da bir yılı aşkın süredir evinin salonunda mahsur kalan 300 kiloluk morbid obez Alain Panabiere, vinç yardımı ile evinden çıkarıldı. Panabiere önce yumuşak bir doku üzerine yerleştirildi. Ardından bir konteynır benzeri bir platform ile özel bir ambulansa taşındı. Ambulansla Montpellier Hastanesi'ne götürülen Panabiere'in kurtarma operasyonu koordine eden doktor, 'gayet iyi' açıklaması yaptı. Çok kaygılı olduğu öğrenilen Panabiere'in ağrılarının giderilmesiyle edebildiği kadar hareket etmeye çalıştığı öğrenildi. Panabiere'in tedavi için birkaç hafta sonra özel bir merkeze yerleştirileceği bildirildi.