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Dünya Çavuşoğlunun Suudi Arabistan ziyaretinde boykot ve Riyadın İHA talebi gündemde olacak
ORTADOĞU

Çavuşoğlu’nun Suudi Arabistan ziyaretinde boykot ve Riyad'ın İHA talebi gündemde olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Reuters'ın Türk yetkililerine dayandırdığı haberine göre görüşmelerin kapsamını Kudüs'teki çatışmalar, Türk ürünlerine boykot, Libya, Suriye meseleleri ve Riyad'ın Türk İHA talebi oluşturuyor.

Haber Merkezi Reuters
Çavuşoğlu’nun Suudi Arabistan ziyaretinde boykot ve Riyadın İHA talebi gündemde olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere 10 Mayıs'ta Suudi Arabistan’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.

BOYKOT ELE ALINACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Reuters'ın Türk yetkililerine dayandırdığı haberine göre görüşmeler kapsamında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Türk mallarına boykot gibi konular ele alınacak.

RİYAD'IN İHA TALEBİ GÜNDEMDE

Yine Reutes'ın aktardığına göre ziyarette Riyad'ın talep ettiği Türk İHA'ları ve Kudüs'teki saldırılar gündem maddelerini oluşturuyor.

Reuters'da yer alan habere göre üst düzey bir Türk yetkili, Suriye ve Libya'daki çatışmaların Suudilerle görüşüleceğini söyledi. İki Türk yetkili, Suudi Arabistan'ın Türk silahlı insansız hava araçları talebinin de gündemde olabileceğini söyledi.

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